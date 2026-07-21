福麥遭解約 王鴻薇：現在是誰傷害國家安全？

國民黨立委王鴻薇先前踢爆，「福麥國際室內裝修公司」以五億七千萬元得標國防部的ＲＤＸ高能炸藥招標採購案。王鴻薇昨表示，福麥未能取得外國輸出許可，正在辦理解約當中；她質疑，國防部誰該負責？部長顧立雄要不要出來道歉？

王鴻薇指出，不只在野質疑，監察院今年七月調查報告也對此案表示「廠商普遍反映大多數國內軍品採購仍未透過『產發條例』或更早期之『產合會報』模式籌獲，導致最低標、欠缺合作經驗或研發投入極低的廠商輕易得標，從而引發類似『ＲＤＸ高能炸藥』等案件爭議。」不過，這種根本外行的廠商無法履約，國防部的標案又以失敗告終。

王鴻薇質疑，國防部要預算急如星火，標案確疑點重重，連監察院都護航不下去；放任、護航這種標案出現，現在到底是誰在傷害「國家安全」？