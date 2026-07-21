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漢光將首度演練斷網 立委批綠製造戰爭恐懼

聯合報／ 記者程嘉文林銘翰／台北報導
國防部長顧立雄昨天在立院表示，斷網演習沒有政治考量。記者許正宏／攝影
國防部長顧立雄昨天在立院表示，斷網演習沒有政治考量。記者許正宏／攝影

今年的國軍漢光四十二號演習，將於八月五日至十四日，展開十天九夜的實兵驗證科目。軍演期間舉行的城鎮韌性（防空）演習，今年將首度演練「斷網」。中部縣市十日與北部縣市十三日下午的演習期間，將演練行動電話上網受阻，南部不演練。

中北部實施30分鐘行動斷網

立委昨天質疑此一決策過程、法源依據，國民黨立委葛如鈞質疑，若有人因此錯過求救、醫療警示或重要交易，誰要負責？民眾黨立法院黨團總召陳清龍也說，實施卅分鐘「行動斷網」的法源依據為何？到底想透過行動斷網測試什麼？誰來決定與監督？相關問題應該向人民說清楚。

連民進黨立委陳冠廷也說，政府應在演習前清楚說明行動網路將降低到何種程度、哪些功能受限制、語音與簡訊能否正常使用，及演習結束後如何確認網路全面恢復。

國防部長顧立雄表示，這是搭配漢光演習實施，考驗國軍在特定情境下的指管備援能力，但固網不受影響，後續會根據這次驗證的情況做完整規畫，未來也將擴及其他區域。但他未說明法源依據與決策過程。

電信業人士說，演習模擬的情境是行動網路受阻，固網和市話並不在演習範圍內，因此以固網寬頻為後端的辦公室或家用Wi-Fi應該不會受影響；但如果Wi-Fi是透過手機熱點或４Ｇ／５Ｇ路由器分享，可能會受影響。

顧立雄推業務非國防部主辦

顧立雄昨天在立院外交及國防委員會備詢，原本對於斷網演習強調此業務不是由國防部主辦，不便代替其他單位報告。然而，面對朝野立委都提出質問，顧立雄與全民防衛動員署長廖建興被迫表示，行政院通傳會（ＮＣＣ）將於廿二日對外說明，廿三日行政院會後的記者會，參與演習的所有部會，都會派員出席。

國民黨立委羅廷瑋表示，政府有責任公開完整決策時序與評估依據，如果固網原本就不在演練影響範圍之內，代表國防部、ＮＣＣ及數發部在政策制定之初，未能清楚區分行動網路與固網，也未完整說明民眾可能受到的實際影響，直到爭議延燒後才陸續補充，顯示跨部會協調及風險溝通明顯不足。

手機將僅剩語音通話及簡訊

依據近日已在社群網站流傳的政令宣導圖卡，今年的城鎮韌性（防空）演習，將演練行動網路受阻，或因啟動災害漫遊及分級限流後，導致行動網路頻寬不足，進而使行動網路降速。行動通訊網路頻寬將降到約百分之一，手機將僅剩語音通話及簡訊服務的功能。

其中，中部地區（苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市）將於十日舉行，北部地區（台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、新竹縣市）將於十三日舉行，演練時間均為下午二時卅分至三時。

賴士葆質疑，只在北中斷網，是民進黨製造戰爭恐懼，另類的認知作戰，可以說是「抗中保台」的側翼。顧立雄說，沒有任何政治考量，國防部就是配合。NCC官員表示，南部七日演習時間在早上十點，擔心影響使用手機交易股票的投資人，會引發民怨，因此沒有斷網演習。

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