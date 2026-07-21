罰款停權 裝修公司福麥炸藥標案 國防部解約

位於台南、以室內裝修為業的福麥國際公司，去年登記增加國貿業務，隨即贏得國防部採購ＲＤＸ高能炸藥的標案，引發在野立委質疑。國防部長顧立雄當時也強硬反擊，堅稱絕無弊端。但國防部官員昨在立院證實，福麥已因無法獲得產地國輸出許可，遭國防部解約，並沒收履約保證金四一二三萬元，加上逾期罰款四二七五萬元，總共八三九八萬元。

福麥國際去年底以五億七千萬元得標ＲＤＸ採購案，由於其資本額僅一千九百萬元，加上國防部過去多年未外購ＲＤＸ，頓時令外界懷疑箇中「奧妙」，甚至還有公司負責人李文慶與賴總統關係匪淺的說法。

福麥當時發聲明駁斥，並稱已取得美國大廠ＳＡＥ十年台灣獨家代理權。去年十二月十五日，立院外交及國防委員會要求國防部為本案提出專案報告，顧立雄會前受訪時，罕見動怒宣稱，只要合法登記從事國際貿易，拿得到當地政府的輸出許可，能夠如期如質交貨給國軍，其他沒什麼好計較的。

國民黨立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君去年舉行記者會，質疑福麥獲得國防標案。聯合報系資料照

立院外交及國防委員會昨天邀請國防部專案報告「國軍軍品採購履約爭議與違約致獲裝期程延宕採購策略精進作為」，國民黨立委馬文君詢問該案履約進度。軍備局長林文祥表示，依合約規定，廠商須於簽約後一百八十天內取得輸出許可，福麥公司截至七月六日已逾期卅六天，超過合約規定的百分之廿容許期限，因此國防部解約，並沒收履約保證金與逾期罰款，總共八三九八萬元，並予以停權處分，刊登為不良廠商名單。

馬文君強調，先前自己被綠營側翼鋪天蓋地攻擊，說她意圖阻擋軍購，事實證明裡面就是有弊案，就是需要國會的監督。

國民黨立院黨團也表示，顧立雄大翻車，在野監督有理；從採購瓶裝水到炸藥標案，民進黨政府動輒向在野黨扣上「杯葛國防」、「不愛台灣」的大帽子，只是為掩飾行政無能與採購漏洞。

國民黨團要求國防部，必須立即向全民說清楚，內部審查機制如何失靈，當初標案有無護航廠商，並且嚴懲相關失職人員。