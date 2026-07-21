在野質疑 政府斷網「先例一開後患無窮」

漢光演習今年首次演練行動網路受阻，十四縣市將輪替實施行動斷網措施，在野黨立委接連提出質疑。國民黨立委葛如鈞指出，「如果政府有權按下這個開關，誰有權喊停？」若有人因此錯過求救、醫療警示或重要交易，誰要負責？民眾黨立法院黨團總召陳清龍也說，如果任由行政機關片面限制人民通訊，「先例一旦開啟，後患無窮」。

陳清龍說，透過演習強化戰時準備，是政府該做的事情，然而必須先跟人民說明清楚，實施卅分鐘「行動斷網」的法源依據為何？到底想透過行動斷網測試什麼？誰來決定與監督？

葛如鈞表示，演習可以重來，但是事故不能，卅分鐘很短，但是行政機關主動限制大片地區通信，這個先例會留得很久；葛如鈞指出，ＮＣＣ、數發部與國防部必須正面回答，卅分鐘的斷網究竟要驗證什麼？為什麼一定要讓一般民眾實際受到影響？為什麼只有中部、北部十四縣市？實施的具體法源依據是什麼？

針對立委質疑，行動網路降載演習科目，為何只限於北部與中部縣市，恰巧都是國民黨執政，南部由民進黨當家的縣市都不在內？

國防部長顧立雄否認有政治考量，強調嘉義縣也是民進黨執政。

國民黨立委羅廷瑋說，國防部在輿論反彈後才補充說明，難免會讓外界質疑，究竟是基於專業評估所做的政策釐清，還是受到輿論壓力後的調整。

羅廷瑋指出，此次演練涉及一般用戶的行動通訊權益，也可能影響報案、醫療派遣、金融交易及其他關鍵民生服務；政府應在正式實施前，完整公開演練目標、影響範圍、服務分級及風險評估，還有緊急事故發生時的中止與復原機制，才能真正消除社會疑慮。

民進黨立院黨團書記長范雲指出，基於守護國民安全所做的不同層級演習，相信都經審慎評估。民進黨立委陳冠廷提醒，真正的國安風險是中共藉機展開網路攻擊。

陳冠廷表示，通訊受阻是戰爭及重大災害中可能面臨的真實情境，政府選擇進行第一次演練，方向值得支持；但他也提醒，演習結束後如無法恢復正常，中共還可能將外部惡意攻擊包裝成台灣行政機關操作失誤或電信業者技術故障，藉此散布政府失能的訊息，恐涉及情報戰、資訊戰與輿論戰。