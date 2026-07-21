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斷網期間導航不能用 行動支付卡關

聯合報／ 地方社會中心／連線報導

漢光演習首度規畫「斷網」演練，演習時北部、中部等十四縣市行動網路降速半小時，民眾看法兩極。有人質疑，演練方向應聚焦政府應變能力，可先從各級機關「無網辦公」測試起，而非優先影響民眾生活，也有民眾認為「局部地區測試」與災害、戰爭時網路全面癱瘓落差太大，也可能被政治解讀。

有專家提醒，斷網期間，開車或走路導航地圖無法載入，如果有需要用到導航等需求，民眾最好先下載離線地圖到手機。到超商、超市、百貨公司消費要使用行動支付可能卡住、網銀轉帳失敗等，民眾最好先準備實體信用卡、悠遊卡或現金因應。

張姓教師表示，斷網演練最直接感受就是不方便，每月支付電信費用換取穩定的「吃到飽」服務，若因政策需要被迫中斷，政府應說明補償機制。她還質疑，僅針對行動通訊且只在部分地區實施，與真實災害或戰時全面性網路癱瘓情境落差大，難以驗證整體通訊韌性。

林姓工程師認為，演練方向應聚焦在政府的應變能力，而非優先影響民眾生活，可先從中央到地方各級機關進行「無網辦公」測試，讓官員改以電話、無線電等方式運作公務，實際檢驗系統運作順暢度。他建議，演練區域若有選擇性，易遭質疑公平性與動機，甚至被過度政治解讀，反模糊防災或應變能力政策初衷。

廖先生表示，雖然ＮＣＣ說只有行動網路降速，固網不受影響，但若當時正好有重要檔案在傳，仍會造成影響。他不反對演習，但可以用其他方式來演習，這種會影響到民生的演習大可不必。

擔任公務員的吳先生則認為，若發生戰爭或重大災害，導致通訊網路中斷時，民眾可能會不知道該怎麼應變，這種演習還是有需要，事先做準備就不會有問題。

各地警察局、消防局均表示，演練期間一般市話及傳統行動語音通話撥打一一○、一一九不受影響，民眾報案無虞。若民眾擔心行動電話訊號不佳，可利用住家或鄰近店家的市話撥打，通訊完全正常。

行動支付 漢光演習

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