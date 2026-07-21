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學者看斷網演習 「全民風險管理」

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

今年的城鎮韌性演習，將首度演練「斷網」科目，電信業者將大幅縮減行動通訊流量。相關領域學者多認為，此舉可謂一種「全民的風險管理」，由於社會大眾或軍方，都已習慣無線網路帶來的便利，讓民眾提前體會一旦失去如此便利，生活可能的倒退；對軍方而言，更須保持在沒有商用網路的環境下，完成部隊的指管通情傳遞。

國防安全研究院網安所助理研究員杜貞儀說，美軍近年因應衝突情境變化，強調在「受限、受損、間歇、延遲」的不穩定連線環境下，維持通訊網路基本運作；斷網或降低頻寬，就是製造這樣的環境，除驗證持續營運或災難復原機制能否正常運作、提供服務，此外更重要的是在演練過程中，找出通訊與訊息傳遞的斷點與潛在問題，從此擬定改進方案。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑認為，在短時間內，強迫減少網路使用，民眾一定感到不便，但這可說是一種全民的風險管理，不只限於戰時，類似情境也可能因為重大災害而發生，企業、民眾，乃至國軍幹部，都要重新學習體會，一旦無法靠手機便利上網時，要如何應處。

城鎮韌性演習 國軍 美軍

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