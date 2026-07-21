新聞眼／人民有權知道「斷網」 政府說清楚了嗎

網路時代伴隨無比便利，搭配漢光演習，政府喊出要實施「斷網」（網路降載）演習，必然引起不少抱怨。雖然演習本是模擬可能發生的不利情境，檢視政府或民眾的反應能力，必定有其不便之處，但「斷網」茲事體大，政府進行操演之前，恐須更縝密的規畫與說明。

對台灣而言，可能導致網路訊號斷絕的，除兩岸爆發戰爭，也可能是嚴重的天然災害。因此，實施相關演習，與希望兩岸和平相處，未必存在扞格。何況，標榜「不求戰」與追求「避戰」的同時，也不能輕廢「備戰」，這是面對演習，國人該有的認識。

但以目前網路運用之廣，對民眾而言，停網不便，恐不亞於停電、停水，可謂麻煩之至。若說今年的城鎮韌性演習「加碼」演練斷網，是賴政府的選舉操作，刻意挑選藍營執政的北部與中部縣市開刀，在邏輯方面雖不一定說得通。但此結果勢必增添選民的反感，對拉票而言，鐵定不是利多，而是利空。

不過，縱使斷網操演有必要，人民還是有權知道：實施卅分鐘「行動斷網」想驗證、測試什麼？尤其，國外此類演習幾乎沒有涉及民用行動網路，有實際大規模斷網則多因戰爭和示威，政府決定分兩次在北部及中部大規模斷網，到底有何依憑？更別說，連民進黨自家立委都提醒，必須慎防斷網演習反遭中共攻擊，這種風險有沒完整評估？

執政當局失策，還藏在宣傳細節中。諸如「演習期間網路將會降載」之類政令宣導圖卡，近日已在社群網站大量轉傳，國防部長顧立雄昨到立院備詢，一開始卻還表示不是自己業管，不願「越俎代庖」，最後因朝野立委都嚴重關切，才被迫「撈過界」解釋演習內容；但對外界的許多疑問，仍然語焉不詳。

顯然，斷網演習消息的發放，政府機關間沒有事先把話說清。主管機關ＮＣＣ如果堅持非要到廿二日才公布，就不該過早釋放消息，也讓國防部被迫成為不稱職的主角。斷網演習本身，令人聞之色變，而政府部門的演習準備，只會對「社會防衛韌性」的信心打上大問號。