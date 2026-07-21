聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／人民有權知道「斷網」 政府說清楚了嗎

聯合報／ 本報記者 程嘉文林河名

網路時代伴隨無比便利，搭配漢光演習，政府喊出要實施「斷網」（網路降載）演習，必然引起不少抱怨。雖然演習本是模擬可能發生的不利情境，檢視政府或民眾的反應能力，必定有其不便之處，但「斷網」茲事體大，政府進行操演之前，恐須更縝密的規畫與說明。

對台灣而言，可能導致網路訊號斷絕的，除兩岸爆發戰爭，也可能是嚴重的天然災害。因此，實施相關演習，與希望兩岸和平相處，未必存在扞格。何況，標榜「不求戰」與追求「避戰」的同時，也不能輕廢「備戰」，這是面對演習，國人該有的認識。

但以目前網路運用之廣，對民眾而言，停網不便，恐不亞於停電、停水，可謂麻煩之至。若說今年的城鎮韌性演習「加碼」演練斷網，是賴政府的選舉操作，刻意挑選藍營執政的北部與中部縣市開刀，在邏輯方面雖不一定說得通。但此結果勢必增添選民的反感，對拉票而言，鐵定不是利多，而是利空。

不過，縱使斷網操演有必要，人民還是有權知道：實施卅分鐘「行動斷網」想驗證、測試什麼？尤其，國外此類演習幾乎沒有涉及民用行動網路，有實際大規模斷網則多因戰爭和示威，政府決定分兩次在北部及中部大規模斷網，到底有何依憑？更別說，連民進黨自家立委都提醒，必須慎防斷網演習反遭中共攻擊，這種風險有沒完整評估？

執政當局失策，還藏在宣傳細節中。諸如「演習期間網路將會降載」之類政令宣導圖卡，近日已在社群網站大量轉傳，國防部長顧立雄昨到立院備詢，一開始卻還表示不是自己業管，不願「越俎代庖」，最後因朝野立委都嚴重關切，才被迫「撈過界」解釋演習內容；但對外界的許多疑問，仍然語焉不詳。

顯然，斷網演習消息的發放，政府機關間沒有事先把話說清。主管機關ＮＣＣ如果堅持非要到廿二日才公布，就不該過早釋放消息，也讓國防部被迫成為不稱職的主角。斷網演習本身，令人聞之色變，而政府部門的演習準備，只會對「社會防衛韌性」的信心打上大問號。

民進黨 漢光演習 兩岸

延伸閱讀

8月演習「斷網」降網速？陳冠廷：慎防中共趁機網攻 顧立雄允重視

防衛韌性「斷網」演習引關注 顧立雄：行政院與NCC會開記者會說明

8月演習30分鐘行動斷網 葛如鈞：測試驗證什麼必須說清楚

網路限速演習無南部？ 顧立雄：日後會擴大

相關新聞

罰款停權 裝修公司福麥炸藥標案 國防部解約

位於台南、以室內裝修為業的福麥國際公司，去年登記增加國貿業務，隨即贏得國防部採購ＲＤＸ高能炸藥的標案，引發在野立委質疑。國防部長顧立雄當時也強硬反擊，堅稱絕無弊端。但國防部官員昨在立院證實，福麥已因無法獲得產地國輸出許可，遭國防部解約，並沒收履約保證金四一二三萬元，加上逾期罰款四二七五萬元，總共八三九八萬元。

顧立雄否認海鯤將交艦 不設定期限

立法院外交及國防委員會昨天邀請國防部進行「國軍軍品採購履約爭議與違約致獲裝期程延宕採購策略精進作為」專案報告。民進黨立委沈伯洋質詢，外傳海鯤號潛艦將於八月底、九月初完工交船，隨即由海軍二五六戰隊進行成軍前準備，消息是否為真？國防部長顧立雄否認此說，強調一切以安全與品質為上，不設定期限。

福麥遭解約 王鴻薇：現在是誰傷害國家安全？

國民黨立委王鴻薇先前踢爆，「福麥國際室內裝修公司」以五億七千萬元得標國防部的ＲＤＸ高能炸藥招標採購案。王鴻薇昨表示，福麥未能取得外國輸出許可，正在辦理解約當中；她質疑，國防部誰該負責？部長顧立雄要不要出來道歉？

新聞眼／人民有權知道「斷網」 政府說清楚了嗎

網路時代伴隨無比便利，搭配漢光演習，政府喊出要實施「斷網」（網路降載）演習，必然引起不少抱怨。雖然演習本是模擬可能發生的不利情境，檢視政府或民眾的反應能力，必定有其不便之處，但「斷網」茲事體大，政府進行操演之前，恐須更縝密的規畫與說明。

漢光將首度演練斷網 立委批綠製造戰爭恐懼

今年的國軍漢光四十二號演習，將於八月五日至十四日，展開十天九夜的實兵驗證科目。軍演期間舉行的城鎮韌性（防空）演習，今年將首度演練「斷網」。中部縣市十日與北部縣市十三日下午的演習期間，將演練行動電話上網受阻，南部不演練。

在野質疑 政府斷網「先例一開後患無窮」

漢光演習今年首次演練行動網路受阻，十四縣市將輪替實施行動斷網措施，在野黨立委接連提出質疑。國民黨立委葛如鈞指出，「如果政府有權按下這個開關，誰有權喊停？」若有人因此錯過求救、醫療警示或重要交易，誰要負責？民眾黨立法院黨團總召陳清龍也說，如果任由行政機關片面限制人民通訊，「先例一旦開啟，後患無窮」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。