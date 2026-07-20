漢光演習首度網路降速！民眾憂影響工作直喊沒必要 也有人力挺

今年漢光演習的城鎮韌性演習首度規劃斷網科目，屆時行動網路會降速半小時，引起民眾正反不同看法。有民眾認為，演習就是要模擬真的發生狀況，若遇到戰爭或重大災害時才知道該怎麼辦。也有人認為會讓生活工作受到影響，這種演習大可不必。

廖先生表示，平常在辦公室工作都要透過網路傳遞或查資料，雖然NCC說只有行動網路降速，固網不受影響，且只有半小時，但若當時正好有重要檔案在傳，可能還是會造成影響。他不反對演習，但可以用其他方式來演習，這種會影響到民生的演習大可不必。

擔任公務員的吳先生則認為，因為民眾平時都很依賴手機和網路，若發生戰爭或是重大災害，導致通訊網路中斷時，民眾可能會不知道該怎麼應變。因此這種演習還是需要的，且只有半個小時影響算有限，事先做準備就不會有問題。