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城鎮韌性演習網路降速30分鐘 新北警、消：手機市話報案均不受影響

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市消防局救災救護報案均不受影響。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局救災救護報案均不受影響。記者黃子騰／翻攝

NCC配合今年漢光演習城鎮韌性演習首度規畫斷網科目，屆時行動網路降速半小時。新北警、消均表示，演練期間一般市話及傳統行動語音通話撥110、119不受影響，民眾報案無虞。演習期間各地均有派駐警察及民防人員，民眾亦可直接向現場人員求助。

新北市警局表示，已完成相關配套準備，為配合語音與簡訊暢通，這30分鐘內行動網路雖降速，但仍維持基本語音與簡訊服務，民眾依然可直接以手機撥打110報案。若民眾擔心行動電話訊號不佳，可利用住家或鄰近店家的固定電話（市話）撥打110，通訊完全正常。

新北市消防局指出，此次城鎮韌性演練模擬網路降速30分鐘，但一般市話、手機通話與簡訊功能均不受影響，民眾遇緊急事故，仍可正常撥打119。另外新北市119系統採用固網專線，故針對外勤分隊發送派遣令部分也不受影響。

新北警強調，演習期間各地點均有派駐警察及民防人員，民眾若遇緊急狀況，亦可直接向現場執勤人員尋求協助。

新北市警局外觀。圖／聯合報資料畫面
新北市警局外觀。圖／聯合報資料畫面

城鎮韌性演習 新北 漢光演習

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