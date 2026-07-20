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漢光演習首度「斷網」影響救災救護訊號？中市消防局：不影響

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局災害應變中心。聯合報系資料照
台中市消防局災害應變中心。聯合報系資料照

NCC配合今年漢光演習城鎮韌性演習，首度規劃「斷網」科目，將針對北部、中部14縣市的行動網路降速，是否影響救災、救護勤務，引發關注，台中市消防局表示，演習以手機大頻寬應用，救災單位執行任務用無線電、衛星電話，可保持救災救護通訊不受影響。

台中市消防局表示，漢光演習的「斷往」科目，主要影響手機大頻寬應用，一般手機通話及文字簡訊原則仍可正常使用，所以119專線及市話、光纖及有線電視網路等固網服務均不受影響；另救災單位執行任務亦可透過無線電、衛星電話等備援設備維持聯繫，保持救災救護通訊順暢。

NCC配合今年漢光演習的城鎮韌性演習，首度規劃「斷網」科目引發討論。國防部長顧立雄今天表示，此次「斷網」科目是對局部地區初步進行「行動網路」降速半小時，固網部分不受影響。這次涵蓋的地區包括北部到中部的14個縣市，最南到嘉義縣市，台南以南不演練。日後應該會再擴及到其他地方。

漢光演習 城鎮韌性演習 台中

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