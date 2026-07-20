裝修公司拿RDX炸藥標案無法履約...藍黨團：顧立雄大翻車 在野監督有理

國防部今天表示，已與去年標到國防部海掃更（RDX）炸藥招標採購案的「福麥國際室內裝修公司」解約，將沒入履約保證金及逾期履約罰款共8398萬元。國民黨立法院黨團今天表示，室內裝修公司缺乏專業能力，果然拿不到RDX炸藥生產國出口許可，國防部長顧立雄大翻車，在野監督有理。

國防部軍備局局長林文祥今天在立法院表示，福麥公司因無法取得卻採購的RDX炸藥產地國的輸出許可，無法履約，國防部已與福麥公司解約，其投標時繳交的履約保證金及逾期未履約罰款合計8398萬元將沒入，並處分停權、刊登不良廠商名單。

國民黨團指出，缺乏專業背景的「福麥裝修公司」，承攬高達 5.7億元的軍用炸藥（RDX）採購案，結果無法取得國外輸出許可，最終因沒能力履約被解約，國防部不僅丟臉丟到國外，更將國家安全與軍備整備當作兒戲。

國民黨團表示，去年 12 月 15 日，顧立雄在面對立委質詢與質疑時，是怎麼回答的，顧說，「計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」當初在野黨好心提醒、嚴格把關，結果被國防部當成耳邊風，反過來酸質疑者，如今慘遭事實打臉，證明國防部連最基本的履約能力評估都做得荒腔走板。

國民黨團說，5.7 億元的彈藥採購當兒戲，軍用炸藥是攸關國家安全的關鍵戰略物資，竟然能護航讓裝潢公司拿標案，結果落得違約收場。還敢要上千億特別預算，連區區 5.7 億元的採購都能搞出大烏龍、放任廠商違約，國防部到底憑什麼要立法院閉著眼睛通過數千億元的特別預算，人民的血汗錢怎麼放心地交給這樣的團隊。

國民黨團表示，在野監督完全有理，堅決為人民把關納稅錢。事實證明，從採購瓶裝水到炸藥標案，民進黨政府動輒將在野黨的合理監督扣上「杯葛國防」、「不愛台灣」的大帽子，只是為了掩飾自己的行政無能與採購漏洞。

國民黨團要求國防部，必須立即向全民說清楚、講明白，內部審查機制如何失靈？當初標案有無護航廠商？嚴懲相關失職人員；對於國防部後續送入立法院的所有特別預算與常規預算，國民黨團將持續以最高標準嚴格把關，絕不允許任何一毛納稅人的血汗錢被浪費、被當作兒戲！