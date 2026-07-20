快訊

「再驗出2批不合格」卓揆公布油品檢驗結果 一周內完成調查

謝賢過世享壽89歲！謝霆鋒首發聲證實「不要哭」黑底白字全文曝光

大盤剛破季線…但高價股已崩跌 這幾檔更摔破年線大關

聽新聞
0:00 / 0:00

裝修公司拿RDX炸藥標案無法履約...藍黨團：顧立雄大翻車 在野監督有理

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國防部的海掃更（RDX）炸藥招標採購案，先前由「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元得標。對此，國民黨立法院黨團今天表示，國防採購大烏龍，裝潢公司果然拿不到RDX許可，國防部長顧立雄大翻車，在野監督有理。圖／截自國民黨立法院黨團臉書
國防部的海掃更（RDX）炸藥招標採購案，先前由「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元得標。對此，國民黨立法院黨團今天表示，國防採購大烏龍，裝潢公司果然拿不到RDX許可，國防部長顧立雄大翻車，在野監督有理。圖／截自國民黨立法院黨團臉書

國防部今天表示，已與去年標到國防部海掃更（RDX）炸藥招標採購案的「福麥國際室內裝修公司」解約，將沒入履約保證金及逾期履約罰款共8398萬元。國民黨立法院黨團今天表示，室內裝修公司缺乏專業能力，果然拿不到RDX炸藥生產國出口許可，國防部長顧立雄大翻車，在野監督有理。

國防部軍備局局長林文祥今天在立法院表示，福麥公司因無法取得卻採購的RDX炸藥產地國的輸出許可，無法履約，國防部已與福麥公司解約，其投標時繳交的履約保證金及逾期未履約罰款合計8398萬元將沒入，並處分停權、刊登不良廠商名單。

國民黨團指出，缺乏專業背景的「福麥裝修公司」，承攬高達 5.7億元的軍用炸藥（RDX）採購案，結果無法取得國外輸出許可，最終因沒能力履約被解約，國防部不僅丟臉丟到國外，更將國家安全與軍備整備當作兒戲。

國民黨團表示，去年 12 月 15 日，顧立雄在面對立委質詢與質疑時，是怎麼回答的，顧說，「計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」當初在野黨好心提醒、嚴格把關，結果被國防部當成耳邊風，反過來酸質疑者，如今慘遭事實打臉，證明國防部連最基本的履約能力評估都做得荒腔走板。

國民黨團說，5.7 億元的彈藥採購當兒戲，軍用炸藥是攸關國家安全的關鍵戰略物資，竟然能護航讓裝潢公司拿標案，結果落得違約收場。還敢要上千億特別預算，連區區 5.7 億元的採購都能搞出大烏龍、放任廠商違約，國防部到底憑什麼要立法院閉著眼睛通過數千億元的特別預算，人民的血汗錢怎麼放心地交給這樣的團隊。

國民黨團表示，在野監督完全有理，堅決為人民把關納稅錢。事實證明，從採購瓶裝水到炸藥標案，民進黨政府動輒將在野黨的合理監督扣上「杯葛國防」、「不愛台灣」的大帽子，只是為了掩飾自己的行政無能與採購漏洞。

國民黨團要求國防部，必須立即向全民說清楚、講明白，內部審查機制如何失靈？當初標案有無護航廠商？嚴懲相關失職人員；對於國防部後續送入立法院的所有特別預算與常規預算，國民黨團將持續以最高標準嚴格把關，絕不允許任何一毛納稅人的血汗錢被浪費、被當作兒戲！

顧立雄 藍黨團 國防部長

延伸閱讀

裝修公司「福麥」炸藥採購案無法履約 軍備局：將沒入8000餘萬元

揭5.9億炸藥案履約失敗 王鴻薇轟：國防部誰要負責？

軍品採購屢爆爭議 國防部列六大態樣將尋求第二供應來源

國造潛艦海鯤號8月交艦？ 顧立雄：安全品質為上不設時間表

相關新聞

防衛韌性「斷網」演習引關注 顧立雄：行政院與NCC會開記者會說明

漢光42號演習將於8月5日到14日舉行，國軍將搭配各地舉行防衛韌性演習，其中10、13日，將首次舉行「斷網」操演科目，引發關注。國防部長顧立雄今天表示，「斷網」科目為搭配漢光演習實施，考驗國軍特定情境下的指管備援能力，國家通訊傳播委員會（NCC）在本月22日、行政院在24日會分別召開記者會說明。

8月演習30分鐘行動斷網 葛如鈞：測試驗證什麼必須說清楚

NCC預計在8月10日及13日將進行「2026城鎮韌性演習」，屆時將依序在中部及北部地區，實施30分鐘的「行動斷網」，期間手機只能使用語音及簡訊，引發外界爭議。國民黨立委葛如鈞表示，演習可以重來，事故不能，30分鐘很短，但行政機關可以主動限制大片地區通信的先例，會留得很久，如果政府有權按下這個開關，誰有權喊停？

裝修公司「福麥」炸藥採購案無法履約 軍備局：將沒入8000餘萬元

位於台南市的室內裝修公司「福麥國際」，去年變更營業項目不久後就標到國防部RDX炸藥採購案，引發非議。國防部軍備局局長林文祥今天在立法院表示，福麥公司因無法取得卻採購的RDX炸藥產地國的輸出許可，無法履約，國防部已與福麥公司解約，其投標時繳交的履約保證金及逾期未履約罰款合計8398萬元將沒入，並處分停權、刊登不良廠商名單。

【即時短評】斷網演習引質疑 備戰演練更須營造和平氛圍阻止戰爭

國防部為了考驗國軍的指管通訊備援能力，漢光演習期間，14個縣市將模擬行動網路降速。民間行動網路降速，對照國家通訊傳播委員會規畫行動網路分級限流，這應是將行動網路頻寬挪為其他與全民防衛動員有關的任務使用，隨著通訊科技的發達，這類演練自有其必要，但除應變之外，政府是否也該多方設想如何化解危機，化解兩岸歧見，爭取和平的積極作為。

裝修公司拿RDX炸藥標案無法履約...藍黨團：顧立雄大翻車 在野監督有理

國防部今天表示，已與去年標到國防部海掃更（RDX）炸藥招標採購案的「福麥國際室內裝修公司」解約，將沒入履約保證金及逾期履約罰款共8398萬元。國民黨立法院黨團今天表示，室內裝修公司缺乏專業能力，果然拿不到RDX炸藥生產國出口許可，國防部長顧立雄大翻車，在野監督有理。

8月演習「斷網」降網速？陳冠廷：慎防中共趁機網攻 顧立雄允重視

今年漢光演習結合全社會防衛韌性演練，首度在北部及中部14個縣市演練「斷網」科目，實施行動網路降速。立法院外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷表示，真正的國安風險是中共利用演習時機展開網路攻擊，政府應留意並在掌握具體情報時清楚說明，國防部長顧立雄說允諾，將請NCC、數位發展部等相關機關進一步研判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。