8月演習「斷網」降網速？陳冠廷：慎防中共趁機網攻 顧立雄允重視

今年漢光演習結合全社會防衛韌性演練，首度在北部及中部14個縣市演練「斷網」科目，實施行動網路降速。立法院外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷表示，真正的國安風險是中共利用演習時機展開網路攻擊，政府應留意並在掌握具體情報時清楚說明，國防部長顧立雄說允諾，將請NCC、數位發展部等相關機關進一步研判。

陳冠廷表示，通訊受阻是戰爭及重大災害中可能面臨的真實情境，政府選擇進行第一次演練，方向值得支持；這次演習採取的是預先規劃、限定時段的「網路降速」，但真正的國安風險，可能是中共利用演習時機，以網路攻擊的灰色地帶手法，使原本的降速進一步演變為斷網，甚至讓網路無法如期恢復。

國防部長顧立雄答詢說明，今年是首次進行行動網路降速演練，因此行政院將進一步對外提出較完整的說明，他以過往防空演習為例，表示警報發放、疏散避難及交通管制等措施，都是先從部分地區試辦，再逐步擴大，行動網路降速演練也將循類似方式推進。

陳冠廷指出，事前說明可以降低民眾恐慌，也有助於累積應變經驗，但演練不能只預設所有情況都會依照政府原訂劇本發展。這次政府可以控制的是特定時間內的「網路降速」，真正危機發生時，敵方卻可能利用相同時機，透過網路攻擊、電子干擾或其他灰色地帶手段，把原本可控制的降速推向局部甚至大範圍斷網。

他警告，在演習結束後如仍無法恢復正常，中共還可能將外部惡意攻擊包裝成台灣行政機關操作失誤或電信業者技術故障，藉此散布政府失能的訊息。這已不只是資安或通訊技術問題，更涉及情報戰、資訊戰與輿論戰。

顧立雄回應，面對針對性軍演或其他安全情勢，政府都會成立相關跨部會小組，並與有關機關建立聯防機制。對於中共可能趁演習期間同步發動網路攻擊，他也同時允諾將請NCC、數位發展部等相關機關進一步研判。

陳冠廷強調，這類情境不能只被當成治安聯防或資安防護問題。若相關單位掌握敵方介入的具體跡象，應在兼顧情報安全的前提下，第一時間向民眾說明風險，避免錯假訊息搶先定調。政府也應在演習前清楚說明行動網路將降低到何種程度、哪些功能受到限制、語音與簡訊能否正常使用，以及演習結束後如何確認網路全面恢復。