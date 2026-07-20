漢光演習科目首度納「斷網」 北市：與NCC確認只降網速、還能通話簡訊

NCC配合今年漢光演習的城鎮韌性演習，首度規畫「斷網」科目引發討論。台北市兵役局副局長林春來表示，這次演習的用意，中央應該是假設若發生戰爭或重大災害，基礎通訊設施被攻擊，民眾遇通訊受阻時如何因應、防災，所以相關配套應該要落實，才能讓民眾有防災意識。

林春來舉例，例如這次防災演習，就要落實當沒有通訊系統時，民眾要能提前熟悉自家附近的防災避難處所在哪裡；還有家裡備妥有緊急避難包；可能的話，也要備有收音機。

至於市府端，林春來說，市府也會針對這次的演習，有請局處開始因應相關演習準備，目前也已與NCC確認，演習會進行網路降速，回到沒有智慧手機時代，僅能打電話或傳簡訊，不過詳細細節，還沒有具體公布，7月22日中央會統一開記者會跟外界說明。目前市府局處間溝通，除可打手機外，也備有無電線等溝通通訊。