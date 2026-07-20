防衛韌性「斷網」演習引關注 顧立雄：行政院與NCC會開記者會說明

漢光42號演習將於8月5日到14日舉行，國軍將搭配各地舉行防衛韌性演習，其中10、13日，將首次舉行「斷網」操演科目，引發關注。國防部長顧立雄今天表示，「斷網」科目為搭配漢光演習實施，考驗國軍特定情境下的指管備援能力，國家通訊傳播委員會（NCC）在本月22日、行政院在24日會分別召開記者會說明。

漢光演習操演斷網科目，顧立雄表示，斷網科目執行時，行動通訊網路會降速，固網不受影響，行政院23日記者會，參與斷網科目的所有部會，都會派員出席，接受提問。

由於朝野立委追問國防部，顧立雄與全動署長廖建興表示，主辦機關NCC將在23日舉行說明會，行政院院會後的記者會，參與的所有部會，都將派員出席接受提問。

立委也對顧立雄所說的「備援」倍感興趣：對此他解釋，「備援」是說軍方要測試，在商業網路不能使用的情況下，在模擬的情境想定之下，軍方的指管通訊能力。

這次的演習時間為8月10日14時30時，演練縣市包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等7縣市；北部地區為8月13日下午，同樣是14時30分開場，範圍包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣等7縣市。