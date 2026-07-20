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裝修公司「福麥」炸藥採購案無法履約 軍備局：將沒入8000餘萬元

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
在台南經營室內裝修的福麥公司，得標國防部5.9億元RDX炸藥採購案而引發爭議，今天（7/32）國防部在立院證實，福麥已經因為拿不出產地國輸出許可，遭到軍方解決。聯合報系資料照
在台南經營室內裝修的福麥公司，得標國防部5.9億元RDX炸藥採購案而引發爭議，今天（7/32）國防部在立院證實，福麥已經因為拿不出產地國輸出許可，遭到軍方解決。聯合報系資料照

位於台南市的室內裝修公司「福麥國際」，去年變更營業項目不久後就標到國防部RDX炸藥採購案，引發非議。國防部軍備局局長林文祥今天在立法院表示，福麥公司因無法取得卻採購的RDX炸藥產地國的輸出許可，無法履約，國防部已與福麥公司解約，其投標時繳交的履約保證金及逾期未履約罰款合計8398萬元將沒入，並處分停權、刊登不良廠商名單。

福麥國際公司去年底被發現以5.9億元得標國防部RDX炸藥採購案，因其主要營業項目為室內裝修公司，且資本額僅1000多萬元，引發軒然大波，國防部長顧立雄當時還罕見動怒表示，只要能夠從事國際貿易業，並拿得到當地政府的許可證明文件、原廠的證明文件，且交貨品質沒有問題，國軍就拿得到貨，「我們去計較這個公司的名字，就會讓他能夠履約嗎？」

根據顧立雄當時說法，國防部在合約設計上，廠商在招標階段願意來投標，就要繳交押標金，是預算金額的3%，待得標之後，則要繳交預算金額5%作為履約保證金，廠商一旦沒有辦法取得輸出許可證明文件、相關原廠的證明文件，以及經過國軍的品質檢驗，就會面臨被解約、沒收履約保證金，且還要停權。

顧立雄在今天應立法院外交及國防委員會邀請進行專案報告，國民黨立委馬文君、謝龍介及王鴻薇質詢時持續關切福麥國際採購RDX炸藥案。軍備局長林文祥說，合約簽訂180天內，得標商必須拿出產地國的輸出許可，福麥公司一直到到7月6日仍無著落，此時已經逾期36天，達到解約條件，所以沒收履約保證金4123萬，逾期罰款4275萬，總共8398萬，並刊登不良廠商名單、停權處分。

王鴻薇問顧立雄，對於當初指控「在野黨不實指控」有何想法？顧立雄說，過去對於RDX等類似火藥原物料進口，採同樣招標規格來進行，廿年來都一致，從來也無幫任何廠商訂做規格。

王鴻薇認為，從創未來公司的無人機反制系統，到福麥國際RDX炸藥採購案，最後都走上解約，都是國內自己的問題，是否應該檢討？顧立雄說，RDX 的對外採購會受到國際種種壓力影響，所以國軍規畫自己建立RDX生產線。原本列在1.25兆國防特別預算內，但該預算項目未被通過，所以會追加預算，或來年的公務預算內。

王鴻薇不滿表示，RDX不是也是有預算才招標嗎？為何現在又說要再編預算，一難道層皮要被剝兩層皮？林文祥說，RDX原本不是用公務預算，是用國防部生產事業基金去購買。顧立雄補充，這是不一樣的兩個概念，一是對外採購，一是建立自主產線。

軍備局 國防部 立法院 福麥 炸藥採購

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