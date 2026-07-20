【即時短評】斷網演習引質疑 備戰演練更須營造和平氛圍阻止戰爭

國防部為了考驗國軍的指管通訊備援能力，漢光演習期間，14個縣市將模擬行動網路降速。民間行動網路降速，對照國家通訊傳播委員會規畫行動網路分級限流，這應是將行動網路頻寬挪為其他與全民防衛動員有關的任務使用，隨著通訊科技的發達，這類演練自有其必要，但除應變之外，政府是否也該多方設想如何化解危機，化解兩岸歧見，爭取和平的積極作為。

當台灣進入緊急狀況時，將行動網路頻寬保留給救難與政府公用，其設想無非是確保社會運作正常與國家安全，國家進入戰爭狀況前，確保有足夠的通訊資源，對於台海防衛作戰而言，這個設想無可厚非。

由於初次測試，僅降速半小時，一般消費者受到影響，也僅是一時不便，恐難提起什麼消費爭議，畢竟一旦國家進入非常時期，政府本有權力在進入全民總動員階段時期，徵用一切可用資源，強化台灣防衛能量，強化自我防衛能力，對於政府的軍文機關皆屬正常作為。

但，台灣政府近來總有一種不健康思考，就是無視造成台海情勢緊張的矛盾所在，是在政治問題，而不是軍事問題，卻總是視而不見，不斷強調預期戰爭的發生，從來不願意思考如何緩解阻止戰爭爆發的可能，若是任何人提出營造和平態勢的主張，立刻被政府扣上大帽子﹑進行思想與言論的審判，只允許朝向戰爭的言論，箝制討論和平的思想。

19世紀普法戰爭前，崛起中的普魯士勵精圖治，法國沉浸在昔日拿破崙征服歐洲的榮光之中，相鄰的兩國都認為終究要大打一仗，不在此時，更待何時，雙方都籌畫著如何在宣戰那一刻，迅速擊倒對方，這是種預期戰爭即將發生，卻從來不思考如何避免戰爭的帝國主義思想。

普法雙方沒有任何領土或者殖民地等實質利益的損害，卻為了西班牙王位繼承打了起來，無非就是藉故打一仗，爭個高下，為打而打。20世紀的第一次世界大戰亦是如此，奧匈帝國的斐迪南大公在塞拉耶佛遇刺身亡，意外引發德奧與法俄英之間的戰爭，當時氛圍就是這些帝國只想著打打看嘛，不打怎麼知道，誰比誰厲害。

軍事準備戰爭，政治卻不預防戰爭，這是當前台灣最大的內部統治矛盾，近幾年海基會、陸委會的毫無作為，變相成為一種尸位素餐的政治酬庸機關，領高薪，光罵人，不幹事。對照政府其他軍文機構積極籌畫防衛備戰，我們的政府已然逐漸陷入一種既然準備了老半天，軍事上頻繁備戰演練，政治上不斷升高對立，市井百姓無力介入政局，只能靜觀觀其變。