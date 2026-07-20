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揭5.9億炸藥案履約失敗 王鴻薇轟：國防部誰要負責？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇先前踢爆，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元得標國防部的海掃更（RDX）炸藥招標採購案。王鴻薇今再揭露，福麥未能取得外國輸出許可，正在辦理解約當中。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇先前踢爆，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元得標國防部的海掃更（RDX）炸藥招標採購案。王鴻薇今再揭露，福麥未能取得外國輸出許可，正在辦理解約當中。圖／取自王鴻薇臉書

國民黨立委王鴻薇先前踢爆，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元得標國防部的海掃更（RDX）炸藥招標採購案。王鴻薇今再揭露，福麥未能取得外國輸出許可，正在辦理解約當中。她質疑，國防部誰該負責？部長顧立雄要不要出來道歉？

王鴻薇指出，先前她踢爆的國防部高達8億多元、最終以5.9億元決標的「RDX 海掃更」炸藥原物料採購案，得標廠商竟然是一家在台南資本額1900萬元，名為「福麥國際室內裝修有限公司」，不只過去沒有任何實績，登記的地點還是一家旅館，賣馬桶都變軍火商。

王鴻薇表示，當時顧立雄還嗆「去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」還說「誇大不實的指控傷害到國家安全。」還配合側翼綠媒，「抹紅」在野監督。

王鴻薇指出，不只在野質疑，監察院今年7月調查報告也對此案表示「廠商普遍反映大多數國內軍品採購仍未透過『產發條例』或更早期之『產合會報』模式籌獲，導致最低標、欠缺合作經驗或研發投入極低的廠商輕易得標，從而引發類似『RDX海掃更』等案件爭議。」不過這種根本外行的廠商無法履約，國防部的標案又以失敗告終。

王鴻薇說，據她所得到消息，「福麥國際室內裝修有限公司」未能取得外國輸出許可，正在辦理解約當中。顧立雄過去公開說是「誇大不實的指控」要不要出來道歉？國防部又是誰該負責？

王鴻薇質疑，國防部要預算急如星火，標案確疑點重重，連監察院都護航不下去。放任、護航這種標案出現，現在到底是誰在傷害「國家安全」？

王鴻薇 國防部 福麥

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