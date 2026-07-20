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8月演習行動斷網 葛如鈞：30分鐘測試驗證什麼 必須說清楚

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
NCC預計在8月10日及13日將進行「2026城鎮韌性演習」，屆時將依序在中部及北部地區，實施30分鐘的「行動斷網」，期間手機只能使用語音及簡訊，引發外界爭議。國民黨立委葛如鈞表示，演習可以重來，事故不能，30分鐘很短，但行政機關可以主動限制大片地區通信的先例，會留得很久，如果政府有權按下這個開關，誰有權喊停？圖／聯合報系資料照片
NCC預計在8月10日及13日將進行「2026城鎮韌性演習」，屆時將依序在中部及北部地區，實施30分鐘的「行動斷網」，期間手機只能使用語音及簡訊，引發外界爭議。國民黨立委葛如鈞表示，演習可以重來，事故不能，30分鐘很短，但行政機關可以主動限制大片地區通信的先例，會留得很久，如果政府有權按下這個開關，誰有權喊停？圖／聯合報系資料照片

NCC預計在8月10日及13日將進行「2026城鎮韌性演習」，屆時將依序在中部及北部地區，實施30分鐘的「行動斷網」，期間手機只能使用語音及簡訊，引發外界爭議。國民黨立委葛如鈞表示，演習可以重來，事故不能，30分鐘很短，但行政機關可以主動限制大片地區通信的先例，會留得很久，如果政府有權按下這個開關，誰有權喊停？

葛如鈞指出，如今的導航、網路銀行、視訊報案、醫療通報，以及大量物聯網設備，使用的都是行動數據，一般民眾每天使用的手機網路，將真的受到影響。他說，反對目前這種作法。即使他支持防災，也支持城鎮韌性演習。台灣確實需要測試，當海纜中斷、基地臺受損、電力失效時，政府和電信業者能不能讓人民繼續保持聯繫。

葛如鈞質疑，這30分鐘究竟要測試什麼？如果目的是驗證「災害漫遊」與「分級限流」，政府應該說清楚：要模擬哪一種故障？驗證哪一套設備？哪些服務會被保留？成功標準是什麼？演習完成後，又會公布哪些數據？假使整個流程只是把行動數據關小或關掉，30分鐘後再打開，那麼電信系統測到了什麼？政府學到了什麼？一般民眾又能從中學到什麼？目前看不到答案。

葛如鈞表示，台南、高雄、屏東同樣參加8月7日的城鎮韌性防空演習，官方計畫中甚至也列有「網路通訊受阻」課目，公開資訊卻沒有把當地一般用戶納入這次行動數據限制。差別在哪裡？如果這是提升全國韌性不可缺少的測試，南部為什麼不用？如果只是抽樣，選擇中部、北部14縣市的標準是什麼？如果演習風險太高，所以不宜全台同時進行，為什麼可以直接選在人口、金融交易與關鍵設施高度集中的地區？目前同樣沒有答案。

葛如鈞要求NCC、數位發展部與國防部正面問題回答，這30分鐘行動斷網究竟要驗證什麼？為什麼一定要讓一般民眾實際受到影響？為什麼只有中部、北部14縣市？如果有人因此錯過求救、醫療警示或重要交易，誰負責？實施的具體法源依據是什麼？

國民黨 葛如鈞 城鎮韌性演習

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