網路限速演習無南部？ 顧立雄：日後會擴大

「網路降速對國軍影響的演練，先在14個縣市試驗，之後會擴大！」針對外界質疑國軍「手機斷網」演習沒有南部縣市，國防部長顧立雄20日表示，最南也有到嘉義，未來會進行完整規劃；外媒《每日通訊報》指出台美軍事即時通聯有問題，顧立雄回應，雙方都不斷提升聯合作戰能力。

斷網演習分階實施

國家通訊傳播委員會（NCC）規劃「2026城鎮韌性（防空）演習」，將在8月登場，將首度演練「行動網路受阻」，全台14縣市分為2階段實施，屆時手機只剩下語音和簡訊服務，無法使用網路。外界質疑為何沒有南部縣市？顧立雄回應說，這是初步的規劃，同時結合漢光演習，盼模擬國軍遭遇斷網狀況的因應方式。

顧立雄表示，此次演習是針對行動網路進行降載，固網並不會受到影響，8月10日（周一）先在苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市登場； 8月13日（周四）則是在台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣的下午2時30分至3時進行，會根據驗證的狀況，日後的演練會擴及到其他縣市。

聯合作戰能力有提升

外界關注國軍人力短缺，包括第一線戰鬥部隊編現比僅3分之2，每個官兵還要負擔1.5人的工作量，形成官兵短缺的惡性循環。對此，顧立雄回應說，目前國軍編現比都在80%左右，國防部會隨時注意相關勤務的調整與整併。

另有外媒《每日通訊報》質疑台美軍事即時通聯有問題，顧立雄則說，台美在既有的軍事交流，都有相互專業訓練，都是不斷在提升聯合作戰能力。

美國參議員達克沃斯近日提醒說，中國可能會用海上管制的方式封鎖台灣，顧立雄回應，台海區域和平穩定攸關全球經濟發展，任何封鎖情境所造成影響是無法評估的，國軍對相關狀況都有因應方案，包括參議員所說的「海上封鎖」都在想定範圍內。

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