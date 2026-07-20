斷網演習沒人管？ 范雲：因藍白無差別杯葛NCC人事

國家通訊傳播委員會（NCC）配合今年漢光演習的城鎮韌性演習，首度規劃「斷網」科目引發討論。國民黨立委葛如鈞質疑範圍獨漏南高屏等地，也缺乏明確法源。民進黨立院黨團書記長范雲說，基於守護國民安全所做的不同層級演習，相信都經審慎評估，至於細節如何執行也能好好討論，相信國防部會聽到葛的聲音。

媒體關注，NCC目前僅剩的3名委員將於本月底任期屆滿，屆時斷網演習將無人可管。范雲說，這有根本原因，包括NCC、公視董事、憲法法庭及年底即將承擔選務重任的中選會，都因反對黨無差別杯葛人事，到現在人都沒補齊，如今又擔憂相關工作無法好好進行。

范雲說，請藍白別再無差別杯葛人事，讓專業人才能為大家守護網路權限、選舉公平跟選務穩定性，這些都非常重要。