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漢光演習首次「斷網」科目驗證 顧立雄：僅限行動網路不含固網
國家通訊傳播委員會（NCC）配合今年漢光演習的城鎮韌性演習，首度規劃「斷網」科目引發討論。國防部長顧立雄今天表示，此次「斷網」科目是對局部地區初步進行行動網路降速，固網部分不受影響，未來會根據此次驗證結果對全地域進行完整規劃。
顧立雄上午應立法院外交及國防委員會邀請到立法院專案報告，會前媒體詢問顧立雄實施「斷網」科目的必要性如何？參與漢光演習的部隊，是否將同步驗證？另外因為斷網範圍僅限北部、中部，是否需要全台都進行驗證？
對此顧立雄表示，這次是初步進行驗證，而且搭配漢光演習期間。範圍是針對部分地區跟部分功能，進行行動網路降速，固網部分不受到影響。至於對國軍的價值，是考驗國軍在模擬情境下指管通訊備援能力。這次涵蓋的地區包括14個縣市。最南到達嘉義，日後應該會再擴及到其他地方。未來將會根據這次驗證情況，會再做完整規劃。
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