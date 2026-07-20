漢光演習首次「斷網」科目驗證 顧立雄：僅限行動網路不含固網

聯合報連續兩日，對國軍的人力問題提出警告：一是申請提前退伍人數大增，尚未還清的賠償款高達5.8億元；二是衛戍中樞的北部主戰部隊，往往缺員達三分之一。相較於府院與國防部，一旦軍購預算被立院刪減，立刻大呼小叫，儼然國家即將因此危亡；部隊已經出現「有裝無人」的空洞化窘境，卻選擇集體無視。甚至可以預期，對於外界的提醒，國防部又將搬出各種用盡心思美化的數字，務求粉飾皇城內的太平。

2026-07-20 08:33