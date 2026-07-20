【重磅快評】賴政府只顧軍購 卻不在乎人力空洞？

聯合報連續兩日，對國軍的人力問題提出警告：一是申請提前退伍人數大增，尚未還清的賠償款高達5.8億元；二是衛戍中樞的北部主戰部隊，往往缺員達三分之一。相較於府院與國防部，一旦軍購預算被立院刪減，立刻大呼小叫，儼然國家即將因此危亡；部隊已經出現「有裝無人」的空洞化窘境，卻選擇集體無視。甚至可以預期，對於外界的提醒，國防部又將搬出各種用盡心思美化的數字，務求粉飾皇城內的太平。

從蔡政府到賴政府，都標榜重視國防，而且喜歡把「漠視國防」的大帽子送給政敵。平心而論，2016年民進黨重返執政後，在國防開銷方面，比馬英九時代的「節儉」作風，確實大方得多。然而對國防重視城度，到底是否足夠，要從客觀形勢來檢驗：十年來政府編列軍費雖然大增，從軍的職場誘惑力，提升程度卻非常有限。

目前志願役二等兵的基本薪水（不包含因人而異的特別加給）就超過四萬元，少尉將近六萬元。乍看之下果然可觀，對社會新鮮人而言，很可能僅次於少數需要高度專業門檻的職務。然而極度不自由、高度受約束、長時間服勤，壓力如影隨形，卻是軍旅生涯必須付出的代價。回歸就業市場的供需關係，當今國軍人力狀況江河日下，暴露的現實就是薪水數字看似優渥，其實仍然不夠高，無法吸引足夠人力願意投入。

國防部近年大力投入招募，堪稱使盡全身解數，但卻宛如竹籃舀水，前面進後面漏，怎樣都裝不滿。改善留營率的關鍵，除了薪資吸引力仍然不足，更重要的是，要替官兵預想生涯規劃：軍隊必須保持精壯，絕大多數成員會在養老年齡之前退伍，國家希望軍人願意長留久用，就要替他（她）們看到退伍以後日子，要讓官兵們的從軍經歷，成為回到社會再度謀職的利多。例如更大程度鼓勵企業進用退伍軍人，甚至於許多與軍中專長相符的公務體系職務，諸如警察、氣象、航管之類，應該設立軍人轉任的優先管道。另外替現役軍人安排職務宿舍、子女托育等服務，更是令他（她）們不會輕言退伍的關鍵。

換言之，替軍人職業提升「含金量」，吸引夠多人願意保衛國家，需要整個政府共同努力。作為上位機關的府院，尤其必須積極介入，出面化解其他部會難以避免的本位主義。然而到目前為止，除了國防部與退輔會單打獨鬥，其他單位仍然袖手旁觀，高層更是口惠實不至。甚至如人事行政總處始終拒發退伍上校的子女教補費，卻罔顧文武官員在年齡結構上的巨大差異，堅持假平等的背後，顯示仇軍仍是很多人心底的潛意識。

賴政府「實力不足又堅持通吃」的作風，使問題更惡化：面對在野立委喊出志願役加薪，執政黨不占國會多數，如果覺得不合理，只能協商達到彼此妥協；結果執政團隊不圖此舉，先是政院開記者會譴責，法案公布生效後，更想出不編列預算的「奇招」，顯然激起己方支持者的同仇敵慨，在自家陣營中累積相罵本，比萬事都重要。然而執政團隊高層是否曾想到，每個月的發薪日，全體官兵心中都要重溫一次，「被國家欠錢」的記憶？

另方面，國防部急於強化訓練成果，但部隊卻陷入嚴重缺員窘境，形同既要馬兒好，又要不吃草。同一時間官兵們看到的卻是，平日只會要求「共體時艱」、「自己想辦法」的高階長官們，面對軍購特別預算的朝野爭議，在媒體鏡頭前各種「真情流露」，心中會作何感想？如此上下「異」心的部隊，怎麼能夠培養出親愛精誠？又要如何維持臨陣能戰的士氣？