缺員過勞…國防部戰鬥單位 工作負荷1.5 倍

因應兩岸緊張與美方積極協助改進訓練，國軍操演愈趨頻繁。「立即備戰」與「聯合防禦」實兵操演剛結束，八月初又將迎來十天九夜的漢光四十二演習。但持續拉高操練強度，雖有助提升部隊戰術水平，官兵過勞問題也更嚴重，導致人力空洞化；過去國防部標榜編現比應達九成，如今一線戰鬥單位往往僅三分之二，官兵等於要承受一點五人的工作負荷，高離退率使問題變成惡性循環。

國防部日前在立院宣稱，國軍編現比達八成，其中志願役占七成七。然而，記者深入瞭解第一線部隊狀況，與此數字落差明顯，因為國防部慣於搭配人力狀況較好單位，沖淡整體數字；但如北部縣市（第三作戰區）人員需求最大，外界就業機會最多，向來招募最困難。步、砲、裝等主戰單位，編現比低於七成基本是常態。

部隊要定期「下基地」測考檢驗戰力，靠義務役「自願」分發戰鬥部隊協助填補，早就是公開秘密。某單位將下基地前約半年，就撥補一大批義務役，以免根本不到符合進訓參加測考的人力標準。等到測考結束，義務役士兵也將近退伍，人力狀況打回原形，許多武器根本是「有裝無人」。

軍方官員指出，義務役男將於明年起大量入伍，士兵、下士、少尉的缺員將有明顯改善，上述情況應不會再發生。

但政府恢復徵兵時宣稱，義務役負擔地區守備，主力打擊部隊仍以志願役為主，理想註定落空。國防部日前表示，未來戰鬥部隊的義務役也可領戰鬥部隊加給；但此舉和先前將義務役大幅加薪一樣，難免引起志願役反彈。

國民黨立委徐巧芯表示，強化演訓固然重要，但不能讓官兵長期處於超越承受能力的負荷，國防部應提出具體改善方案，唯有把人力基礎穩固，才能真正提升國軍戰力。