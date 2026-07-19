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空軍擬籌購2代騰雲無人機 與MQ-9B高低配強化監偵

中央社／ 台北19日電

中科院研製第2代騰雲大型無人機已完成作戰測評，知情人士今天表示，考量監偵需求，空軍擬建案籌購多架2代騰雲，並與MQ-9B「高低配」；中科院除持續強化滯空、籌載，未來也可能構改為具電戰能力機型。

俄烏戰爭讓無人機成為現代戰場不可或缺重要戰力，台灣面臨中共文攻武嚇，國軍近年積極透過商購、軍購或國造等方式，發展並補足各型無人機載具，強化戰力以應對潛在威脅。

國家中山科學研究院自行研製的「騰雲」屬大型無人機，第一代機型因不符軍方需求，未正式撥交空軍；中科院為此啟動研製2代騰雲無人機，現已換裝跟MQ-9B同款的發動機，構型與系統均重新設計。

針對2代騰雲發展進度，中科院於民國111年3月中旬已完成第一階段研發測評，並完成以衛星導控測試自動起降、近24小時長時間滯空等多個項目；空軍在112年1月起接受中科院教育訓練，同年3月進入作戰測評、113年5月完成作戰測評。

總統賴清德17日赴台中視導中科院時，根據總統府披露的官方訊息，有多張照片出現騰雲大型無人機。

知情人士向中央社記者表示，即便台灣已向美軍購MQ-9B無人機，為進一步提升空中監偵能量，空軍規劃再度建案，向中科院籌購多架騰雲2型大型無人機，並可能與MQ-9B實施「高低配」部署；另外，中科院也正持續研改，讓騰雲未來可具備電戰能力。

第2代騰雲無人機構型曾於108年在國防產業展亮相，近年亦針對機腹內的次系統、掛載裝備等完成開發且通過測評，例如衛星導控、電子偵蒐、合成孔徑雷達等，更配備多重飛控導航複聯設計，一旦飛行失效就會啟動備援機制；動力系統雖與向美國軍購的MQ-9B無人機相同，但其餘零組件自製率高，有助奠定國造大型無人機的發展基礎。

無人機 空軍 中科院

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