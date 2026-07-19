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殉職飛官辛柏毅獲頒贈褒揚令 賴總統：謝謝你 任務解除

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統19日前往花蓮頒贈褒揚令，予空軍第五戰術混合聯隊第二十七戰術戰鬥機作戰隊少校戰鬥機飛行官辛柏毅。圖／總統府提供
賴清德總統19日前往花蓮頒贈褒揚令，予空軍第五戰術混合聯隊第二十七戰術戰鬥機作戰隊少校戰鬥機飛行官辛柏毅。圖／總統府提供

空軍今天為殉職飛官辛柏毅少校舉行告別式，賴清德總統前往花蓮頒贈褒揚令予辛柏毅，表彰其盡忠職守、捍衛國土所展現的忠勇典範，由辛柏毅父親辛進裕代表接受。賴總統感謝辛柏毅投身軍旅、報效國家，也向辛柏毅的家人致上最誠摯的慰問。

辛柏毅今年1月6日駕駛F-16AM戰機在花蓮外海夜間訓練時失事、失聯至今，空軍在3月16日尋獲黑盒子並送往美國解析。國防部長顧立雄本月16日表示，就他了解，還在進行解析當中，但應該很快就會有結果。

賴總統上午偕同國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、空軍司令鄭榮豐、空軍第五戰術混合聯隊聯隊長胡中華前往花蓮頒贈褒揚令予辛柏毅，他在致詞時表示，今天懷著無比不捨的心情，與大家一起追思保家衛國的空中勇士辛柏毅少校，並頒發褒揚令，表彰他為國家、為人民所做的貢獻。

賴總統提到，辛柏毅在最美好的青春年華，一路從中正預校、空軍官校，接受嚴格的磨練，畢業後選擇了極具挑戰性的飛行志業，把對國家的忠誠、對長空的熱愛化為實際行動，更用自己的生命實踐了「忠勇軍魂」的豪情。

賴總統指出，辛柏毅在崗位上盡忠職守，表現優異，對長官交付的各項任務都能圓滿達成，不僅是傑出飛官的典範，更是守護國家領空、台海和平的悍將。

賴總統提到，辛柏毅的太太也是國軍重要的一分子，失去辛柏毅，大家都非常難過與不捨，他要請國防部一定要給予家人最大的支持。

賴總統表示，辛柏毅是國家與家人的驕傲，其捍衛國土所展現的忠勇典範將一直流傳在眾人心中，「我們永遠以柏毅的表現為榮。」最後，他要對柏毅說：「你的任務已經完成。請放心，你所深愛的國家和家人，我們會接力來守護。謝謝你，任務解除。」

以下總統褒揚令全文

空軍第五戰術混合聯隊第二十七戰術戰鬥機作戰隊少校戰鬥機飛行官辛柏毅，愷悌遼朗，堅勁誠篤。少歲壯志凌雲，立意投身戎伍，卒業空軍軍官學校，礱磨淬鍊，奮翅鼓翼。歷任空軍第七戰術戰鬥機聯隊第七戰術戰鬥機大隊第四十五戰術戰鬥機中隊、第五戰術混合聯隊第十七戰術戰鬥機作戰隊戰鬥機飛行官等職，精進專業學能素養，強化多元飛行戰技；克盡整備操練要項，厚植戍邊衛土能量，馳驅竭力，振拔自彊，爰獲三等、二等宣威獎章佳譽。詎意民國一一五年一月六日，銜命駕駛F-16型戰鬥機，執行夜間航路演訓，猝逢天候海象遽變，突遇夜空視界受阻，驟陷未知危難，迺不幸因公殉職。嗣獲追晉空軍少校暨追頒忠勇勳章殊榮，赤誠丹衷，貞固英毅；體仁踐義，楷模足欽。應予明令褒揚，用彰勤藎。

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