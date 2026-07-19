【專家之眼】無人機預算想過不想審 政府別拿國安玩政治

台灣多數人民支持強化國防、落實國防自主，也認同民主政治應該要有監督機制，反對政府亂花人民納稅錢，兩者並不衝突。然而，賴政府官員近日頻頻針對「無人機特別條例」（以下簡稱「條例」）發話，卻是將立法院對預算的實質審查，抹黑為延誤國軍訓練的政治攻防。這種行政權獨大心態，不僅打臉自己過去發言，更暴露出賴政府在無人機發展戰略上的嚴重盲點。

賴政府論述至少存在三大謬誤：

謬誤一：視國會審查為畏途，把立法院當橡皮圖章。賴總統呼籲立法院支持國防建設，希望國軍「專注訓練」，而非「耗費大量時間往返立法院說明」；並感謝國防部再度提出預算2,100億元「條例」，其他的兩、三千億元將分別編列於追加預算及明年度預算，以補足立法院之前刪除的4,700億元預算。

上述言論不似出於民主國家領袖之口。民主政治的核心精神，就是由國會審查預算、為人民看緊荷包。國防部編列預算，本就有義務向民意代表說清楚。立法院因特別預算編列疑慮，已予刪減並表態改列年度一般預算即有機會通過，國防部卻堅持再提類似預算規模的「條例」闖關。這種幾乎是同案一編再編、非過不可的蠻橫態度，無異於將立法院視為橡皮圖章，嚴重踐踏民主憲政的監督機制。

謬誤二：政策辯護信口開河，邏輯前言不對後語。回顧今年6月，賴總統出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，當時宣示：要讓台灣成為全球無人機發展的「亞洲中心」，達到強化國防力量與產業升級兩項目標。並承諾將從三大面向推動，包括由經濟部籌組海外商機聯盟、行政院核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，支持產業發展，以及全面鬆綁法規等。

然而，如今賴總統卻稱「立院提出的無人機產業發展條例若由經濟部主導，未來僅能用於商用及民用，不符建軍需求」，並堅持國防部的採購必須完全獨立於產業發展之外。

如果對賴最近講話認真，根據賴政府吹噓的台灣無人機產業產值來看，2025年已至129億元，外銷金額相對過去號稱爆量，卻僅有29億元。換言之，台灣無人機產業有將近八成的產值是由內需市場在苦苦撐盤。但是台灣民商無人機可用空域不大，國內市場極小，如果沒有國防採購，根本談不上產業發展。更奇怪的是，經濟部主導若有疑慮，那是行政院官僚橫向溝通工作做得不夠，賴政府最該做的就是反求諸己，而非要憲政機關放水。

謬誤三：割裂「軍民通用」技術，不懂無人機發展史。官員主張「國防採購是一件事，產業發展輔導是一件事，兩者不要放在一起」。這種政策一刀切的思維，完全無視現代無人機技術的核心戰略—「軍民通用（Dual-use）」或「軍民融合」。

全球無人機的發展實務早已證明，民用與軍用的界線一向模糊：中國大陸的大疆創新是美國法院認證的私人企業，生產全球近8成的商用無人機，其技術在現代戰場上具備極高的軍事改裝價值；烏克蘭的「無人機軍隊」計畫，部署超過５萬架FPV無人機，其核心正是結合商用硬體與開源軟體，讓非專業人員能將民用技術快速軍事化。

在上述台灣「市場」結構下，產業研發方向如果真與實際作戰需求脫節，產品就極可能沒有買家，公司會陷入倒閉風險。賴政府稱產業發展輔導無法符合國防採購需求，到底是瞧不起我無人機發展軍規潛力，還是不相信市場力量？事關國家大筆預算，賴政府應該說明清楚。

綜上所言，賴政府官員發言牴觸民主價值、辯護政策信口開河，又讓人覺得不懂無人機發展經驗，其背後折射出的，正是行政權膨脹的傲慢，以及將國安議題政治化的套路，這恐怕才是台灣落實真正國防自主的最大絆腳石。