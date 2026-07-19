國軍賠錢走人現象增加 專家點出兩原因

國軍官兵申請提前退伍，據統計尚有五點八九億元賠償金未收回，其中甚至有寧可賠付二千萬元以上也要退伍。中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，志願役官士兵提前退伍的人數，很明顯從一一○年開始明顯增加。有可能是近年軍方戰演訓勤務愈來愈吃重，同時大量接收新裝備所形成的惡性循環。

曾任國會助理的揭仲分析，從過去賠款退伍的案例經驗，會賠償超過千萬元甚至達兩千萬元以上，應該是國防醫學院長年培訓的醫學系畢業生，甚至可能公費出國培訓、留學，才會出現這樣高額的數字。

揭仲指出，志願役官士兵未達規定年限提前退伍的人數，很明顯從一一○年開始明顯增加。他舉例，選擇賠錢提前退伍的軍士官人數由一○九年的四○一人，至一一三年暴增到一五八九人，幾乎是四倍。另外，一一○年度軍費生提前退伍僅五二一人、一一一年為八九二人， 到一一二及一一三年已激增為一一○四人及一○七二人。

揭仲分析，志願役士兵提前退伍，有可能是軍方為了招募成效而放寬錄取標準，實際入伍服役後才發現體能或其他因素無法負荷，導致無法適應。其次，近年來軍方戰演訓勤務愈來愈吃重，同時大量接收新裝備，還要抽調人員擴充新單位，導致第一線部隊編現比下降，但勤務並未減少，導致留下的官兵負荷更重，形成了惡性循環。他提醒，除了加薪、擴大一二線部隊的薪資差距，更重要仍是如何減少基層單位的負擔。

空軍前新聞官王鳴中直言，官兵賠錢提早退伍的因素很多，演訓勤務是其中一點，此外，以前的環境及官兵心態相對單純，不過新世代的想法相對自我，且職場大環境缺工、缺年輕人，容易找工作，相對於部隊每天演訓、晚上不自由還要站衛兵，哪怕薪水少一點，但晚上下了班就是自己的時間，當然留不住人。他並分析，對很多年輕人來說，這可能是他出社會第一份工作，加以年輕人個性往往非黑即白，凡事看不順眼就義憤填膺地離開。

他同時提醒，過去有些投資、傳銷或保險業會以軍人為招攬對象，對於軍旅生涯不如意，想大錢、快錢或再造第二春的官兵，一時間可能很具吸引力，但實際投入一段時間後才發現並非如此；如今網路出現很多以退伍軍人口吻招攬投資、吸金的貼文，恐又助長這種現象。