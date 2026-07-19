賠錢走人提前退伍 賠償金5.8億未收回

國軍大力招募志願役，但有人寧可賠錢也要走人。國防部表示，依國防部提前退伍賠償制度，目前有四二六七名申請提前退伍者須負賠償責任，總賠償金額達九點二九億元，但迄今尚有五點八九億元賠償金未收回，原因是退賠人員可申請分六十期分期賠償，其中有三人須賠付高達二千萬元以上。而目前申請分期賠付者，現已有卅六人出現未能按時繳納賠款的現象，國防部將持續追償。

國防部指出，申請提前退伍人數至二○二五年底為六三一五人，應予賠償者計四二六七人，累計應賠償總金額為新台幣九億二九一七萬元，已完成賠償三八一七人，繳付總金額為三億四一八六萬元；其中申請分期賠償計五九四人，佔應賠人數比率為百分之十四。

根據國防部統計二○二一至二○二五年軍士官未服滿役期提前退伍賠償，提前退伍申請人數，最高峰在二○二四年，有一五八九人，此年度應賠償人數有一○七六人，金額二億五九五五萬八一二六元；已完成賠款人數九五一人，金額七七一三萬五七三九元。

分析國防部二○二一至二○二五年申請分期賠償人員賠償數字，申請分期賠償計五九四人，其中有九十二人賠償金額達一百萬至一五○萬元，為最大宗。其中也有必須賠付三百萬至二千萬元以上的高額案例，其中就有三人提前退伍須賠二千萬元以上，另有三人須賠一千至二千萬元，有十人要賠五百萬至一千萬元，國防部並未進一步說明軍種、職務及階級。

國防部表示，目前申請分期賠付者，逾期未繳者有卅六員，均已依追償程序執行催繳、移送及強制執行，將持續管制分期賠償及追償作業，國防部將持續追償。