軍品採購屢爆爭議 國防部列六大態樣將尋求第二供應來源

軍方接連爆發軍品採購及履約爭議，立法院下周邀請國防部長顧立雄提出專案報告。國防部在送交立院的報告中，將軍品採購履約爭議區分六大主要態樣，並且提出五項改善作法，包括強化需求審查及風險評估，並建立替代來源及第二供應來源，以降低採購及履約風險。

陸軍以9.8億元採購「無人機反制系統」，但得標廠商創未來經過三次驗測不合格，國防部長顧立雄證實將依照合約規定解約、計罰，沒收履約保證金。不過立委馬文君質疑，國軍採購制度必須徹底檢視，邀請顧立雄下周一赴外交國防委員會，針對國軍軍品採購履約爭議，造成接裝期程延宕，提出專案報告。

根據國防部已經送交立院的報告，將軍品採購履約爭議區分六大主要態樣，包括廠商未依契約期程完成交貨、交貨品質未符合契約技術規範、關鍵零附件供應中斷、國外原廠出口管制及產能調整、驗收程序及證明文件未完備，廠商履約能力不足。

國防部指出，交貨延宕的原因，包括廠商因生產排程落後、供料延遲或履約能力不符契約要求，無法依契約期限完成交貨。也可能受全球供應鏈重組、晶片及特殊材料短缺等因素影響，部分關鍵零附件、原料無法依期取得，造成生產停滯及交貨延期。另外，也可能因國外原廠輸出許可、技術移轉限制及原廠生產排程調整影響等，使交貨時程產生不確定性。

國防部同時指出，部分採購案件於規劃階段不易掌握市場供應能力、技術成熟度及廠商履約能力，導致履約風險未能事先辨識及因應。也可能影響交貨期程。

對於如何改善軍品採購績效，國防部提出五項作法，包括：強化建案規劃與採購作業、落實契約執行與履約管理、完善驗收作業、健全履約爭議處理機制、提升採購專業能量。

國防部指出，在建案規劃階段，就應落實作戰需求評估，藉系統分析機制完備市場調查及供應鏈分析，掌握產能現況與廠商履約能力，強化需求審查及風險評估，並建立替代來源及第二供應來源，以降低採購及履約風險。

同時也應持續檢討契約內容、落實查廠及履約異常通報追蹤，建立標準化驗收程序與分階段檢驗機制，同時也要持續培養採購專業人才，並且建立履約案例資料庫。