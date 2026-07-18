教召變「叫糟」？召員控沒熱水洗澡、水質有鏽味 軍方：已完成改善

教召變叫糟？陸軍104旅最近正辦理教育召集，有教召員投訴指出，位在彰化縣鹿港玉鳳宮訓練環境，不僅沐浴站沒熱水，而且水質泛黃鐵鏽味重， 批評如果連基本尊重都沒有，如何提升士氣與戰力？陸軍十軍團回應表示，到今天已完成改善，並會虛心檢討，避免類似事件再發生。

這名後備軍人投訴指出，為期兩周的教召，這次在鹿港玉鳳宮實施的訓練場域裡，國軍提供的沐浴設施狀況百出，開訓至今一周，「連一天熱水都沒有」，12間淋浴間，竟然只有5間可以正常使用，甚至第2天發電機就故障1台，迄今仍未修復，讓每天操課後滿身汗水的召員只能洗冷水澡，怨聲載道。

投訴者表示，由於可提供12間淋浴間不到一半可以使用，大批召員只能排隊苦等；好不容易輪到，又只能沖冷水，仍讓不少人直呼「不是不能吃苦，而是不該如此敷衍」。

除了沐浴設備問題，他還指出，本次教召用水是由水車載運地下水供應，水色明顯偏深黃，且帶有濃厚鐵鏽味，不少人洗澡時都擔心水質是否安全，甚至有人戲稱「洗完不知道是變乾淨，還是身上多了一層鐵鏽味」。

投訴人指出，真正辛苦的不只是被教召的人，第一線帶隊幹部同樣受害。基層幹部每天面對官兵抱怨，卻因設備與後勤問題無能為力，只能疲於應付，成為制度缺失下最大的犧牲者。

他批評，政府近年不斷強調提升全民防衛韌性、強化後備戰力，但如果連最基本的生活照顧都做不到，談何提升士氣與戰力？「要求後備軍人保家衛國沒有問題，但至少要給予最基本的尊重，而不是讓大家來體驗後勤失能。」

他強調，如果教育召集最後只是做給長官看的成果展示，只求表面操演、忽略最基本的生活保障與後勤品質，不僅無法凝聚國人對國防的信心，更只會消磨後備軍人的認同感與向心力。呼籲相關單位檢討本次教召後勤整備是否失職，以及教召期間的生活設施，讓教召員在最基本的尊嚴得到保障。

陸軍十軍團回應表示，教育召集是 依「就地動員、就地訓練」政策指導，結合戰術位置實施，相關生活設施雖不若營區完善，訓前整備至任務執行，全體幹部均全力投入完善各項準備。針對所屬104旅教育召集期間，被投訴因部分沐浴機設備發生異常，造成熱水供應不足，主要在幹部應變能力不足與回報機制不彰所致，到今天已全部恢復熱水，至於水質是就地沿用廟方抽取的地下水。

不過，也有民眾認為，「演習視同作戰」，在教召期間，往往會有突發狀況，並難免造成教召員的不便，無論軍方或召員都應充分溝通，盡力克服，這不也是教育召集的目的。