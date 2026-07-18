國軍提前退伍賠償金5.89億元未收回！3人寧賠2千萬也要走人

國防部表示，依國防部提前退伍賠償制度，目前有4267名申請提前退伍者須負賠償責任，總賠償金額達9.29億元，但迄今尚有5.89億元賠償金未收回，原因是退賠人員可申請分60期分期賠償，其中有3人須賠付高達2000萬元以上。而目前申請分期賠付者，現已有36人出現未能按時繳納賠款的現象，國防部將持續追償。

國防部指出，申請提前退伍人數至2025年底為6315員，應予賠償計4267員，累計應賠償總金額為新台幣9億2917萬元，已完成賠償3817員，繳付總金額為3億4186萬元；其中申請分期賠償計594員，佔應賠人數比例為14%。

而根據國防部統計2021至2025年軍士官未服滿役期提前退伍賠償，提前退伍申請人數，最高年度出現在2024年，有1589人，此年度應賠償人數有1076人，金額達2億5955萬8126元；已完成賠款人數951人，金額達7713萬5739元。

分析國防部2021至2025年申請分期賠償人員賠償數字，申請分期賠償計594員，其中有92人賠償金額達100萬至150萬元，為最大宗。其中也有必須賠付300萬至2000萬元以上的高額案例，如其中就有3人提前退伍須賠2000萬元以上，另有3人須賠1000至2000萬元，有10人要賠500萬至1000萬元，軍種、職務、階級不明。

國防部表示，相關申請分期賠付後，逾期未繳者有36員，均已依追償程序執行催繳、移送及強制執行，將持續管制分期賠償及追償作業。