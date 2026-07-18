半導體AI研發替代役 8月3日開放用人單位員額申請

研發替代役制度自民國97年實施至今，已累計逾5萬名碩、博士人才投入研發第一線，退役後留任原單位比例高達7成。內政部今天表示，研發替代役制度適用領域涵蓋半導體、人工智慧等22個重點產業，116年度研發替代役員額將自8月3日起開放用人單位申請。

內政部今天透過新聞稿指出，研發替代役制度自97年起實施，已成為產業及研究機構延攬高階研發人才的重要管道，近來每年均有超過4000人報名甄選，累計投入1852家用人單位、發表逾1萬篇專業論文、取得高達6346件專利。

內政部說，整體而言研發替代役制度已經累計協助超過5萬名碩、博士人才投入研發第一線，退役後留任原單位比例高達7成，展現促進高階人才穩定就業與協助產業技術升級的成效。

至於116年度期程部分，內政部表示，8月3日上午9時起至8月31日下午5時止，將受理用人單位申請116年度研發替代役員額；而116年度研發替代役役男甄選作業，將於明年2月至6月間受理申請。

內政部也強調，研發替代役制度適用領域涵蓋半導體、人工智慧、資通訊、電子、生醫、機械、航太、智慧製造等22個重點產業，也包括政府研究機構、大專校院等研發單位，提供青年研發人才多元發展機會，持續為台灣產業創新及科技發展注入新動能，有意投入研發替代役服役者可留意後續甄選資訊。