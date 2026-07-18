監委：台東地檢署針對蔡學良案重啟偵查 國防部允配合

空軍中士蔡學良民國97年在靶場中槍身亡，監委蔡崇義今天說，經監察院公布調查報告後，台灣高等檢察署就相關應釐清事項，已轉請台灣台東地方檢察署正式分「他」字案件重啟偵查；另國防部也允諾，未來若有進一步調查、鑑定或實彈測試必要，將全力配合。

97年5月9日，蔡學良在靶場訓練時中槍身亡。軍方當時表示，是意外遭流彈射擊，但後續軍事檢察官偵辦和台東地檢署重啟調查均以飲彈自殺結案，家屬四處陳情。蔡崇義接受家屬陳情後啟動調查，監察院司法及獄政委員會、外交及國防委員會聯席會議審查4月決議通過蔡崇義調查報告，指檢方宜窮盡科學查證，國防部也應全力協助檢方查明真相，且要記取此案「未解剖遺體且草率火化」的教訓等。

蔡崇義今天透過新聞稿說明此案最新進展，他表示，台灣高等檢察署就監察院調查報告所指之應釐清事項，已轉請台灣台東地方檢察署，正式分「他」字案件重啟偵查；另國防部也依監察院調查意見，承諾未來司法機關認有進一步調查、鑑定或實彈測試必要，將全力配合辦理。

他說，唯有透過檢察官公正透明的科學實證偵查作為，才能有助釐清命案真相，杜絕家屬與民眾疑慮，進而穩定軍心、重建各界對國軍及司法體制的信任。

另對於過往部隊與軍事檢察署處置軍人遺體的爭議，蔡崇義說，國防部復函指出，現行軍中發生死亡案件時，將依規定立即通知轄區憲兵隊報請檢察官到場相驗，並先行實施現場封鎖、管制及錄影存證，而檢察官辦理檢驗或解剖時，也得依法通知家屬到場，必要時指定專業醫學人員參與，遺體須符合規範要件始得火化，符合監察院提醒「原則解剖，暫不火化」的要旨。

蔡崇義也說，為撫平家屬深層心理創傷，國防部已協請中華修復促進協會向家屬說明修復式程序與操作模式，待案件繫屬司法機關後，將由家屬聲請進行修復式程序，盼促進當事人間的溝通與關係修復，兼顧家屬權益與司法正義的實現。

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