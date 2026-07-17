國防部：強化廠商安全管控 縮短採購作業期程

面對國軍戰力整建和新興科技導入速度需求迫切，國防部表示，國軍除確遵政府採購法規定，亦同時強化廠商安全管控等措施，在兼顧廉政、國安、資安與品質要求的前提下，有效縮短採購作業期程，提升國防資源運用效益與整體戰力形成速度。

立法院外交及國防委員會20日邀請國防部長顧立雄報告「國軍軍品採購履約爭議與違約致獲裝期程延宕採購策略精進作為」，並備質詢。國防部今天將書面報告紙本送交立委國會研究室。

國防部表示，國軍為因應敵情威脅及戰備任務需求，持續推動各項武器裝備籌獲，但新興裝備具有科技快速演進、系統整合複雜、供應鏈風險及商源有限等特性，對裝備獲得規劃及採購履約作業均帶來新的挑戰，國防部除依法辦理各項採購作業外，亦持續精進採購策略及履約管理機制，確保國家預算有效轉化為國軍整體防衛能力。

國防部指出，近年部分採購案件因廠商履約能力不足及地緣政治等因素致影響獲裝期程，國防部均秉持依法行政、公開透明及風險管理機制，持續檢討精進。

針對軍品採購履約爭議主要態樣及原因，國防部分析共6大原因，分別為廠商未依契約期程完成交貨、交貨品質未符合契約技術規範、關鍵零附件供應中斷、國外原廠出口管制及產能調整、驗收程序及證明文件未完備、廠商履約能力不足。

對於國外原廠出口管制及產能調整，國防部說明，軍事裝備多屬管制性機敏品項，常受輸出許可，技術移轉限制及原廠生產排程調整影響，使交貨時程產生不確定性。

至於採購策略與具體作為，國防部揭示5大面向，分別為強化建案規劃與採購作業、落實契約執行與履約管理、完善驗收作業、健全履約爭議處理機制、提升採購專業能量。

針對健全履約爭議處理機制，國防部說明，建立跨單位履約爭議協調機制，整合法律、採購、監察及技術專業資源，並優先透過行政院工程會協商機制解決爭議，必要時啟動替代採購措施，以降低履約延宕影響。