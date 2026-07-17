回嗆顧立雄米、醬油混用說 鄭正鈐：無人機產業做對可成新護國神山

立法院經濟、國防外交及財政等3個委員會昨日聯席審查行政院及立委、在野黨團提出的無人機條例草案。國防部長顧立雄說，買米的錢跟買醬油的錢，不應該混在一起談。國民黨立委鄭正鈐今說，無人機不是米也不是醬油，台灣市場可以是練兵場，但真正的市場在全世界，無人機產業做對可能成為下一座護國神山。

顧立雄昨日表示，買米的錢跟買醬油的錢，不應該混在一起談。對此，鄭正鈐說，他認同這個原則，但無人機不是米，也不是醬油，米和醬油是民生必需品，無人機則是涉及國防、資安、產業技術與國際供應鏈的戰略性產品，不能用民生採購邏輯來簡化討論。

鄭正鈐說，烏克蘭無人機產業快速成長，是因為有真實戰場需求支撐，有大量消耗、即時回饋、快速改版與民間競爭。今年烏克蘭無人機產量預計達到每年700萬架以上；反觀行政院版本，6年投入2100億元，目標總數卻只有21萬架。

鄭正鈐說，這不是要台灣複製烏克蘭戰時模式，而是提醒行政院：台灣不是戰時國家，更不能把無人機政策做成「國防部買、各部會也買」的政府訂單政策。

鄭正鈐提到，經濟部報告明確寫到，要把台灣打造為「無人機民主供應鏈的亞太中心」。這代表台灣的角色，不只是滿足國防需求，更應成為民主陣營可信賴的生產基地。

鄭正鈐認為，顧立雄自稱國防部是無人機最大潛在客戶，但要提醒行政院，台灣無人機真正最大的潛在客戶，不是國防部，而是國際市場。全球都在尋找非紅供應鏈，美國、日本、歐洲與民主陣營都需要安全、可信賴、可驗證的無人機產品。台灣不能只把眼光放在政府採購案，更不能讓少數廠商靠標案活下來。

鄭正鈐說，這是為何他支持「無人載具發展及採購條例」的主管機關應該是經濟部。國防部是重要使用者，但經濟部才是產業主管機關。由經濟部主責，才能整合產業、技術、供應鏈、認證、出口與國際市場布局。

鄭正鈐說，政府採購可以是起點，但不能是終點；國防需求可以是支撐，但不能是天花板；台灣市場可以是練兵場，但真正的市場在全世界。無人機產業如果做對了，不只是國防產業，更可能成為台灣下一座護國神山。