快訊

LINE免費貼圖精選8款！炎夏「融化柴柴」在這、萬家福「買買買」圖案超Q

陽明交大教授殺連襟…貼錫箔紙與妻住「黑暗宿舍」 醫：加劇身心惡化

阿拉斯加雪橇犬秀神準發球絕技 「背對背精準爆頭」網笑：絕對有練過

聽新聞
0:00 / 0:00

回嗆顧立雄米、醬油混用說 鄭正鈐：無人機產業做對可成新護國神山

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委鄭正鈐。圖／鄭正鈐國會辦公室提供
國民黨立委鄭正鈐。圖／鄭正鈐國會辦公室提供

立法院經濟、國防外交及財政等3個委員會昨日聯席審查行政院及立委、在野黨團提出的無人機條例草案。國防部長顧立雄說，買米的錢跟買醬油的錢，不應該混在一起談。國民黨立委鄭正鈐今說，無人機不是米也不是醬油，台灣市場可以是練兵場，但真正的市場在全世界，無人機產業做對可能成為下一座護國神山。

顧立雄昨日表示，買米的錢跟買醬油的錢，不應該混在一起談。對此，鄭正鈐說，他認同這個原則，但無人機不是米，也不是醬油，米和醬油是民生必需品，無人機則是涉及國防、資安、產業技術與國際供應鏈的戰略性產品，不能用民生採購邏輯來簡化討論。

鄭正鈐說，烏克蘭無人機產業快速成長，是因為有真實戰場需求支撐，有大量消耗、即時回饋、快速改版與民間競爭。今年烏克蘭無人機產量預計達到每年700萬架以上；反觀行政院版本，6年投入2100億元，目標總數卻只有21萬架。

鄭正鈐說，這不是要台灣複製烏克蘭戰時模式，而是提醒行政院：台灣不是戰時國家，更不能把無人機政策做成「國防部買、各部會也買」的政府訂單政策。

鄭正鈐提到，經濟部報告明確寫到，要把台灣打造為「無人機民主供應鏈的亞太中心」。這代表台灣的角色，不只是滿足國防需求，更應成為民主陣營可信賴的生產基地。

鄭正鈐認為，顧立雄自稱國防部是無人機最大潛在客戶，但要提醒行政院，台灣無人機真正最大的潛在客戶，不是國防部，而是國際市場。全球都在尋找非紅供應鏈，美國、日本、歐洲與民主陣營都需要安全、可信賴、可驗證的無人機產品。台灣不能只把眼光放在政府採購案，更不能讓少數廠商靠標案活下來。

鄭正鈐說，這是為何他支持「無人載具發展及採購條例」的主管機關應該是經濟部。國防部是重要使用者，但經濟部才是產業主管機關。由經濟部主責，才能整合產業、技術、供應鏈、認證、出口與國際市場布局。

鄭正鈐說，政府採購可以是起點，但不能是終點；國防需求可以是支撐，但不能是天花板；台灣市場可以是練兵場，但真正的市場在全世界。無人機產業如果做對了，不只是國防產業，更可能成為台灣下一座護國神山。

鄭正鈐 無人機 顧立雄

延伸閱讀

立院審查無人機條例 顧立雄堅持「買米和買醬油的錢不要混為一談」

賴總統：若立法院支持無人機系統 有信心守護國家

賴總統籲朝野支持院版無人機條例 由國防部擔任主管機關

無人機條例初審 賴瑞隆籲在野黨勿拖延採購案

相關新聞

回嗆顧立雄米、醬油混用說 鄭正鈐：無人機產業做對可成新護國神山

立法院經濟、國防外交及財政等3個委員會昨日聯席審查行政院及立委、在野黨團提出的無人機條例草案。國防部長顧立雄說，買米的錢跟買醬油的錢，不應該混在一起談。國民黨立委鄭正鈐今說，無人機不是米也不是醬油，台灣市場可以是練兵場，但真正的市場在全世界，無人機產業做對可能成為下一座護國神山。

影／宜蘭馳援北台灣 雲豹裝甲車首次行駛雪隧

國軍「聯合防禦操演」進入最後階段，陸軍蘭陽地區指揮部出動機步戰鬥隊，根據作戰計畫演練跨區增援西部地區防衛，雲豹裝甲車首度行駛雪山隧道，出現裝甲車與民車同在雪隧並行的難得畫面。

黑鷹直升機吊運戰車變速箱 陸軍驗證戰時空中運補效能

國軍「聯合防禦操演」，陸軍湖口聯保廠配合航空第601旅，演練由UH-60M黑鷹直升機執行M60A3戰車變速箱吊掛運補，驗證戰時後勤支援機制及空中運補效能，提升部隊快速補給與裝備維保能力。

影／賴清德視訪航空所 批在野黨不支持軍用無人機發展

賴清德總統今天上午前往國家中山科學研究院航空所台中院區視察，聽取無人飛行載具簡報，並參觀反輻射攻擊無人機靜態展示。他致詞時表示，立法院先前僅通過7800億元軍購預算，刪減4700億元，其中包括國際合作及國防自主研發等項目，最重要的無人機預算更遭全數刪除。

影／賴清德視察無人機喊「萬事俱備只欠東風」 關鍵指向立法院

賴清德總統今天視察中山科學研究院航空研究所無人機研發成果，強調台灣無人機國防布局已整合國安、國防及產官學研力量，相關技術與體系「萬事皆已具備，只欠東風」。他呼籲立法院支持國防特別預算，讓國軍專注戰備，不要將時間耗費在政治攻防。

影／賴清德轟在野「買米買油錢不能混」 無人機攻防再掀預算戰

賴清德總統今天參觀中山科學研究院航空研究所無人機發展現況，批評在野黨未支持無人機發展，並提出無人機產業發展條例，卻將主管機關訂為經濟部而非國防部，無法滿足國防建設需求；他強調，行政院將透過特別預算、追加預算及年度預算，逐步補足先前遭刪減的國防建設經費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。