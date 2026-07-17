體位修正改服替代役 內政部：視需求安排、安全訓練

國防部先前預告「體位區分標準修正草案」，糖尿病等情形將改服替代役。內政部役政司長沈哲芳今天表示，役男如果有特殊需要，會針對狀況個別處理，在安全的情況下訓練。

國防部先前預告「體位區分標準修正草案」，引起社會討論。多個青年團體日前聯合發布聲明指出，體重過輕、肺功能障礙、糖尿病、脊椎側彎等4項改服替代役有疑慮，應暫緩發布。

沈哲芳今天接受媒體聯訪時表示，役男要接受替代役訓練，都會伴隨徵集令有調查需求表，由役男與家長填寫，如果有特殊需要，在成功嶺訓練時，就會針對狀況個別處理，如果有飲食包括素食，或者是慢性病用藥，都會個別按照需求安排，讓他們安心地接受訓練。

沈哲芳提到，體位區分標準修正，基本上按照役男的生理狀況，做適切的調整，也經過多次預告並與相關團體溝通，基本上都已達成一些共識了。役男入營屬於替代役A或B體位，在成功嶺也會分流訓練，在安全的情況下訓練。體位區分標準的主管機關是國防部，正在跑內部的法制作業，希望能夠年底以前上路。

針對跨性別者將由「免役」改成替代役，內政部也推出性別友善空間等相關設施，沈哲芳說，現階段體位區分標準，若有性別認同的確定者是屬於免役體位，若還沒有達到標準而有相關需求，會針對他的需求進行個案處理，包括住宿、盥洗，都會有特別安排，現階段每梯次約有一至兩名的相關需求。

沈哲芳說，以往盥洗室門板較短，現在因應需求，會把門板加長加高，讓隱密性更好，住宿部分也會按照需求，安排到角落、隱密的地方，讓他們比較不受干擾，如果真的有特別需求，也會個別安排房間。

媒體提問，成功嶺替代役新訓中心伙食是否受中聯油品影響，沈哲芳表示，原先用油為福壽與台糖公司產品，並非受影響的批號，並於7月6日後就改用「美食家」跟「大成」的沙拉油。