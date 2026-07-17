快訊

LINE免費貼圖精選8款！炎夏「融化柴柴」在這、萬家福「買買買」圖案超Q

陽明交大教授殺連襟…貼錫箔紙與妻住「黑暗宿舍」 醫：加劇身心惡化

阿拉斯加雪橇犬秀神準發球絕技 「背對背精準爆頭」網笑：絕對有練過

聽新聞
0:00 / 0:00

體位修正改服替代役 內政部：視需求安排、安全訓練

中央社／ 台中17日電

國防部先前預告「體位區分標準修正草案」，糖尿病等情形將改服替代役內政部役政司長沈哲芳今天表示，役男如果有特殊需要，會針對狀況個別處理，在安全的情況下訓練。

國防部先前預告「體位區分標準修正草案」，引起社會討論。多個青年團體日前聯合發布聲明指出，體重過輕、肺功能障礙、糖尿病、脊椎側彎等4項改服替代役有疑慮，應暫緩發布。

沈哲芳今天接受媒體聯訪時表示，役男要接受替代役訓練，都會伴隨徵集令有調查需求表，由役男與家長填寫，如果有特殊需要，在成功嶺訓練時，就會針對狀況個別處理，如果有飲食包括素食，或者是慢性病用藥，都會個別按照需求安排，讓他們安心地接受訓練。

沈哲芳提到，體位區分標準修正，基本上按照役男的生理狀況，做適切的調整，也經過多次預告並與相關團體溝通，基本上都已達成一些共識了。役男入營屬於替代役A或B體位，在成功嶺也會分流訓練，在安全的情況下訓練。體位區分標準的主管機關是國防部，正在跑內部的法制作業，希望能夠年底以前上路。

針對跨性別者將由「免役」改成替代役，內政部也推出性別友善空間等相關設施，沈哲芳說，現階段體位區分標準，若有性別認同的確定者是屬於免役體位，若還沒有達到標準而有相關需求，會針對他的需求進行個案處理，包括住宿、盥洗，都會有特別安排，現階段每梯次約有一至兩名的相關需求。

沈哲芳說，以往盥洗室門板較短，現在因應需求，會把門板加長加高，讓隱密性更好，住宿部分也會按照需求，安排到角落、隱密的地方，讓他們比較不受干擾，如果真的有特別需求，也會個別安排房間。

媒體提問，成功嶺替代役新訓中心伙食是否受中聯油品影響，沈哲芳表示，原先用油為福壽與台糖公司產品，並非受影響的批號，並於7月6日後就改用「美食家」跟「大成」的沙拉油。

內政部 替代役 役男

延伸閱讀

佀廣洋兵役案 內政部：已請桃市府了解、不評論個案

立院初審完成菸害防制法部分條文修正草案 警示圖文面積提高至85%

從民宿帶走！陸委會揭1現職、1退休警遭陸國安盤查 逼問我關鍵基礎設施

台糖預防性下架逾2千萬噸油 若24日檢驗合格恢復出貨

相關新聞

回嗆顧立雄米、醬油混用說 鄭正鈐：無人機產業做對可成新護國神山

立法院經濟、國防外交及財政等3個委員會昨日聯席審查行政院及立委、在野黨團提出的無人機條例草案。國防部長顧立雄說，買米的錢跟買醬油的錢，不應該混在一起談。國民黨立委鄭正鈐今說，無人機不是米也不是醬油，台灣市場可以是練兵場，但真正的市場在全世界，無人機產業做對可能成為下一座護國神山。

影／宜蘭馳援北台灣 雲豹裝甲車首次行駛雪隧

國軍「聯合防禦操演」進入最後階段，陸軍蘭陽地區指揮部出動機步戰鬥隊，根據作戰計畫演練跨區增援西部地區防衛，雲豹裝甲車首度行駛雪山隧道，出現裝甲車與民車同在雪隧並行的難得畫面。

黑鷹直升機吊運戰車變速箱 陸軍驗證戰時空中運補效能

國軍「聯合防禦操演」，陸軍湖口聯保廠配合航空第601旅，演練由UH-60M黑鷹直升機執行M60A3戰車變速箱吊掛運補，驗證戰時後勤支援機制及空中運補效能，提升部隊快速補給與裝備維保能力。

影／賴清德視訪航空所 批在野黨不支持軍用無人機發展

賴清德總統今天上午前往國家中山科學研究院航空所台中院區視察，聽取無人飛行載具簡報，並參觀反輻射攻擊無人機靜態展示。他致詞時表示，立法院先前僅通過7800億元軍購預算，刪減4700億元，其中包括國際合作及國防自主研發等項目，最重要的無人機預算更遭全數刪除。

影／賴清德視察無人機喊「萬事俱備只欠東風」 關鍵指向立法院

賴清德總統今天視察中山科學研究院航空研究所無人機研發成果，強調台灣無人機國防布局已整合國安、國防及產官學研力量，相關技術與體系「萬事皆已具備，只欠東風」。他呼籲立法院支持國防特別預算，讓國軍專注戰備，不要將時間耗費在政治攻防。

影／賴清德轟在野「買米買油錢不能混」 無人機攻防再掀預算戰

賴清德總統今天參觀中山科學研究院航空研究所無人機發展現況，批評在野黨未支持無人機發展，並提出無人機產業發展條例，卻將主管機關訂為經濟部而非國防部，無法滿足國防建設需求；他強調，行政院將透過特別預算、追加預算及年度預算，逐步補足先前遭刪減的國防建設經費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。