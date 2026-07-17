賴總統籲朝野支持院版無人機條例 由國防部擔任主管機關

賴清德總統17日前往台中視導國家中山科學研究院航空研究所無人機發展現況。他提到，只要立法院通過國防特別預算，各項目即可迅速就位。尤其，預算應使用特別預算而不是年度預算，因為國防建軍備戰需要穩定且長期的國家經費，盼國人給予支持，進一步影響在野黨也支持院版條例。

國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、中科院長李世強、航空研究所長邱祖湘皆出席行程。

賴總統抵達後，首先聽取反輻射無人攻擊系統及中科院各型無人機等介紹。隨後致詞表示，近年來，中國對台灣的文攻武嚇、對內的統戰滲透及跨境鎮壓越來越強烈。為展現守護國家以及維護台海穩定與印太和平的決心，台灣必須響應國際集體防禦、責任分擔的號召。

他說，國防部先前編列八年期、總經費新台幣1兆2,500億元特別預算，送請立法院審議，但立法院僅通過7,800億元，刪減4,700億元，此預算光是用於向美國採購武器都不足支應。遭刪減的4,700億元則包括國際合作、委辦、自主研發及國防產業推動，其中最重要的無人機預算也遭整筆刪除。

賴總統表示，從俄烏戰爭、以哈衝突、甚至目前美伊戰事來看，無人機在戰場上是最重要的，可說是不對稱戰力的代表性武器。因此行政院並未放棄，國防部再度提出無人機特別條例，總經費2,100億元；其他2,000多億元分別編列於追加預算及明年度預算，補足立法院先前刪除的4,700億元預算。

他指出，可惜的是在野黨仍未支持無人機發展，而部分在野黨所提出的無人機條例，主管機關是經濟部，而非國防部。這筆預算是用於採購國防部所需的軍用無人機；立法院所提出的無人機產業發展條例，若由經濟部主導，未來僅能用於商用及民用，並不符合我國建軍需求。

賴總統說，國防部與經濟部所職掌、擔負的責任並不相同。經濟部負責的是產業扶持，也就是打造產業鏈，協助生產製造國防部所需要的無人機。此外，行政院已提供經濟部六年期計畫，總計新台幣442億元，用於打造產業鏈，因此並不需要立法院再額外提供經費給經濟部。

賴總統說明，國防部身為主管機關，所需要的經費立法院不予支持，卻另外提出一項由經濟部主管的條例，並將經費編列給經濟部。他再次強調，國防部與經濟部是兩個不同的機關，職掌各異，所需的經費也不能混為一談。希望立法院能夠支持國家，讓國防部在崗位上繼續奮鬥。

他說，稍早看到中科院研發的成果，非常感佩。我國的無人機技術已與國際同步，特別是國安會、國防部以及兩個準國安單位－海委會與內政部，以及行政院其他相關部會。

此外，透過國際交流，國防部已經建立完整的無人機作戰圖像；中科院、工研院、資策會，以及各大學學研單位都已經就位；卓越無人機海外聯盟也已經就位。

賴總統提到，換句話說，「萬事俱備，只欠東風」。立法院如果支持國防部、行政院及國家打造無人機攻防系統，他有信心向國人保證，政府一定能守護國家安全、維護印太和平與穩定。

他認為，政黨之間的攻防競爭難免，但國家利益、人民生命財產安全，不能拿來當政治鬥爭的籌碼。每次看見顧立雄及同仁到立法院會、委員會或委員辦公室進行說明，內心都相當不捨，免除這些動作省下的時間與精力，應該可以讓部長、各級將領及國軍弟兄在崗位上專注訓練、發揮戰力。