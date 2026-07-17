賴總統：若立法院支持無人機系統 有信心守護國家

總統賴清德今天到中科院視導無人機發展，總統說，無人機在戰場上最重要，盼國人支持、進而影響在野黨支持；若立法院支持國家打造無人機攻防系統，他有信心守護國家安全。

總統賴清德今天由國防部長顧立雄等人陪同，前往國家中山科學研究院航空研究所台中院區視導無人機發展現況，解說人員向賴總統介紹反輻射無人攻擊系統及勁蜂I、II、III、IV、銳鳶II型、騰雲無人機、機動型無人機模擬器，最後並與中科院人員合影留念。

賴總統致詞表示，中國統戰滲透及跨境鎮壓越來越強烈，為展現守護國家、維護台海穩定、印太和平決心，並響應國際號召集體防禦責任分攤工作，因此國防部編列特別預算，分8年期總經費新台幣1兆2500億元送到立法院審議，很可惜立法院只通過7800億元。

總統表示，刪減4700億元包括國際合作委辦、自主研發國防產業推動，其中最重要就是無人機，「整筆都刪掉了」，但從俄烏戰爭、以哈衝突，甚至目前美國與伊朗情勢來看，無人機在戰場上最重要，可說是不對稱戰力代表武器。

總統表示，行政院沒有放棄，也感謝國防部再擬具國防自主無人載具採購特別條例草案，總經費2100億元，其餘2000多億元將分別編列追加預算、明年度的年度預算，來補足立法院之前刪除的4700億元預算，但可惜又看到在野黨還是沒支持無人機發展。

賴總統說，立法院在野黨提出無人機條例，但主管機關竟是經濟部，而不是國防部，如顧立雄所說「買米的錢，與買醬油的錢，不能混為一談」，這筆預算是要買國防部所需軍用無人機，立法院所謂無人機產業發展條例，未來只能商用、民用，不符合建軍需求。

賴總統表示，非常希望立法院支持國家，讓國防部從部長到每一名幹部、士兵，都能在崗位繼續奮鬥，「不應該把他們困在立法院浪費時間」；如果立法院支持國防部、支持行政院、支持國家打造無人機攻防系統，他向國人保證，有信心守護國家安全、維護印太和平。

總統說，國家利益、人民生命財產安全，不可作為政治鬥爭籌碼，他看到國防部官員一直向立法院說明，他內心非常不捨，這些無謂動作可免除，省下時間與精力應讓國軍在崗位上訓練、發揮戰力，希望國人支持政府、支持國家安全及維護印太和平穩定的決心。

總統說，只要立法院通過國防特別預算，有信心可「立刻就位」，且預算應用特別預算而非年度預算，因為國防建軍備戰需穩定、長年期國家經費，不可硬是改為年度預算，希望國人支持，進而影響在野黨支持，呼籲朝野共同支持國家安全及產業發展。