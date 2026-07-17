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影／宜蘭馳援北台灣 雲豹裝甲車首次行駛雪隧
國軍「聯合防禦操演」進入最後階段，陸軍蘭陽地區指揮部出動機步戰鬥隊，根據作戰計畫演練跨區增援西部地區防衛，雲豹裝甲車首度行駛雪山隧道，出現裝甲車與民車同在雪隧並行的難得畫面。
蘭指部在接獲操演命令後，依當前敵情想定及聯合作戰計畫實施兵力機動，出動雲豹裝步戰鬥車、CM23迫砲車及105榴砲車等裝備，驗證部隊快速部署與臨戰應變能力。
官兵在接獲命令後立即完成登車，分沿多路前往預定戰術位置。其中一路雲豹裝步戰鬥車依照作戰計畫展開機動部署，沿國道5號穿越雪山隧道口，快速抵達中樞應援地點，驗證部隊機動應變與調度能力，更同步考驗指揮、管制及通聯協調性。
軍方表示，此次演練結合實際道路現況，全程採實兵、實裝方式，貼近實戰環境的操演，驗證部隊快速機動、指揮協調及臨場應變能力，尤其蘭陽作戰分區裝步戰鬥車首次行駛國道5號及雪山隧道，彰顯跨區馳援能力。
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