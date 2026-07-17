黑鷹直升機吊運戰車變速箱 陸軍驗證戰時空中運補效能

國軍「聯合防禦操演」，陸軍湖口聯保廠配合航空第601旅，演練由UH-60M黑鷹直升機執行M60A3戰車變速箱吊掛運補，驗證戰時後勤支援機制及空中運補效能，提升部隊快速補給與裝備維保能力。

為期5天4夜國軍「聯合防禦操演」逐步進入尾聲，湖口聯保廠和601旅實施第九類補給品空中運補及吊掛作業時效驗證。

過程中，官兵首先完成M60A3戰車變速箱修復、裝箱及移運至吊掛區，由地勤人員完成吊掛前整備；前支編組同步實施吊掛區周邊警戒及安全管制，待UH-60M黑鷹直升機進場後，由地勤人員依程序完成靜電釋放及吊掛作業。驗證空中運補、吊掛程序及整體作業時效。

軍方指出，此次驗證透過保修、航空運輸及前支部隊密切協同，整合地面維保與空中運補能量，驗證第九類補給品空中運補及吊掛作業程序、指揮管制及協同機制，可以強化各單位協同作業能力，並且提升戰時快速補給與裝備搶修效能，強化部隊後勤支援韌性及持續作戰能力。

國軍「聯合防禦操演」，官兵運用吊臂車吊運M60A3戰車變速箱。圖／第三作戰區提供

國軍「聯合防禦操演」，陸軍演練由UH-60M黑鷹直升機執行M60A3戰車變速箱吊掛運補，驗證戰時後勤支援機制及空中運補效能。圖／第三作戰區提供