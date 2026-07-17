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第一作戰區防禦操演 反空機降與反特攻壓軸

中央社／ 澎湖縣17日電

第一作戰區配合聯合防禦操演連2天採實兵、實裝、實地的反空機降應援與反特攻等作戰演練，驗證部隊臨機應處及應援作戰，展現第一作戰區平戰轉換、快速應援及聯合作戰的整體效能。

澎湖防衛部表示，國軍「聯合防禦操演」自13日至17日執行為期5天4夜的演練，第一作戰區同步配合操演，昨天和今天進行壓軸的反空機降應援與反特攻等作戰演練。

第一作戰區依敵情模擬敵特攻部隊以機降方式襲擾重要軍事目標，應援部隊接獲命令後，立即完成人員、武器裝備及車輛整備，循戰術機動路線迅速前推，依令完成兵力部署，展現部隊快速反應、戰術機動及聯合作戰指揮管制能力。

此外並採實兵、實裝、實地運用CM21裝甲車執行搜索、肅清及要域防護等行動，運用優勢火力遂行反空機降應援作戰，確保重要軍事目標安全，提升防區整體防衛戰力。

澎湖 國軍 特攻

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