影／賴清德視訪航空所 批在野黨不支持軍用無人機發展

賴清德總統今天上午前往國家中山科學研究院航空所台中院區視察，聽取無人飛行載具簡報，並參觀反輻射攻擊無人機靜態展示。他致詞時表示，立法院先前僅通過7800億元軍購預算，刪減4700億元，其中包括國際合作及國防自主研發等項目，最重要的無人機預算更遭全數刪除。

賴清德表示，從俄烏戰爭、以哈衝突及美伊戰事都可看出無人機的重要性，無人機已成為不對稱戰力的代表性武器。因此，行政院並未放棄無人機發展，感謝國防部提出無人機特別條例，規劃總經費2100億元，另外2000億至3000億元則將編列於追加預算及明年度中央政府總預算，以補足遭立法院刪除的4700億元軍購預算。

賴清德表示，較為可惜的是，在野黨仍未支持軍用無人機發展。他指出，近期有不少在野黨立委提出無人機相關條例，但主管機關是經濟部而非國防部，兩者用途不同，「買米的錢跟買油的錢不能混在一起」。

賴清德說，政府提出的無人機特別條例，主要是因應國防部軍事需求，發展軍用無人機及相關特殊用途；至於立法院提出的無人機產業發展條例，則由經濟部主導，未來主要發展商用及民用無人機，與國家建軍需求並不相符。

賴清德總統表示，從俄烏戰爭、以哈衝突以及美伊的戰事看出無人機的重要性，可以說是不對稱戰力價值代表性武器。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統（左二）在國防部長顧立雄（右一）的陪同下，今天上午前往航空所台中院區視訪，參觀反輻射攻擊無人機靜態展示。記者黃仲裕／攝影