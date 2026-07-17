影／賴清德視察無人機喊「萬事俱備只欠東風」 關鍵指向立法院

賴清德總統今天視察中山科學研究院航空研究所無人機研發成果，強調台灣無人機國防布局已整合國安、國防及產官學研力量，相關技術與體系「萬事皆已具備，只欠東風」。他呼籲立法院支持國防特別預算，讓國軍專注戰備，不要將時間耗費在政治攻防。

賴清德表示，國防部從部長、各級幹部到士兵，都應該在各自崗位上盡忠職守，不應把他們困在立法院，浪費他們的時間。

賴清德指出，此次參訪中科院，看到台灣自主研發成果，對無人機技術發展深具信心。他表示，台灣目前已整合國安會、國防部、海洋委員會、內政部及行政院相關部會力量，並結合中科院、工研院、資策會、大學等學研單位，以及卓越無人機海外聯盟，建立完整無人機作戰體系。

他說，台灣不論在機體技術、核心技術或國際交流方面，都已逐步完成布局，現在「萬事皆已具備，只欠東風」，只要立法院支持國防部、行政院及國家，打造無人機攻防系統，他有信心守護國家安全。

賴清德也喊話朝野政黨，政黨競爭與政策攻防「競爭難免」，但國家利益、人民生命財產安全不能成為政治鬥爭籌碼。他希望國人支持政府推動國防建設，並透過民意促使在野黨支持相關預算。

他說，看到顧立雄部長及國安會同仁一次又一次前往立法院，不論是在院會、委員會報告，或私下向立委說明，「內心都非常不捨」，認為這些時間與精力應回歸國防任務。

針對國防預算，賴清德表示，無人機等新興戰力建置需要穩定且長期的國家經費，因此應採國防特別預算方式推動，而非僅依賴年度預算。他指出，過去台灣建軍備戰也曾編列特別預算，重大國防建設需要長期規劃，不能因政治因素受到限制。

賴清德強調，台灣面對區域安全挑戰，必須持續強化防衛韌性，只要立法院國防特別預算能如期通過，相關無人機攻防能力將可快速部署，提升台灣守護自身安全及維護印太和平穩定的能力。