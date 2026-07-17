影／賴清德轟在野「買米買油錢不能混」 無人機攻防再掀預算戰

賴清德總統今天參觀中山科學研究院航空研究所無人機發展現況，批評在野黨未支持無人機發展，並提出無人機產業發展條例，卻將主管機關訂為經濟部而非國防部，無法滿足國防建設需求；他強調，行政院將透過特別預算、追加預算及年度預算，逐步補足先前遭刪減的國防建設經費。

賴清德表示，中國對台認知滲透及跨境威脅愈來愈強烈，台灣為展現守護國家，以及維護台海穩定、印太和平的決心，必須響應國際號召，分擔集體防禦責任。

他指出，國防部先前編列為期8年、總經費1兆2500億元的特別預算送交立法院審議，但最後僅通過7800億元，刪減4700億元。他說，遭刪減的預算除涉及向美國採購軍備外，也包括國機國造、國艦國造、自主研發及國防產業推動，其中最重要的就是整體無人機發展。

賴清德表示，從俄烏戰爭、以哈衝突，到目前以色列與伊朗衝突，都可看出無人機已成為現代戰場最重要的武器，也是最具代表性的不對稱戰力。

他說，行政院並未放棄相關建軍計畫，國防部長顧立雄率領團隊重新提出總經費2100億元的無人機特別預算，其餘約2000至3000億元，將分別編列於追加預算及明年度總預算，補足先前遭刪減的4700億元國防建設經費。

賴清德表示，令人遺憾的是，在野黨還是沒有支持無人機發展，更提出無人機產業發展條例，卻將主管機關訂為經濟部，而非國防部。

他說，國防部長顧立雄在立法院備詢時說「買米跟買油的錢不能混為一談 」，他表示，國防部編列的是採購軍用無人機所需經費，但立法院提出的無人機產業發展條例由經濟部主導，未來僅能發展商用、民用無人機，並非國防建設的實質內容。

賴清德表示，國防部與經濟部職掌不同，經濟部負責產業輔導及打造供應鏈，協助生產製造國防部所需的無人機；國防部則負責軍事需求及建軍工作，兩者分工不同，不能相互取代。

賴清德總統視察中科院航空研究所無人機發展現況，並批評在野黨未支持軍用無人機相關預算及建設。記者余采瀅／攝影