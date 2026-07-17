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蘭指部雲豹甲車首次行駛雪隧馳援西部 驗證快速部署
國軍13日起進行為期5天聯合防禦操演，國軍第三作戰區今天表示，陸軍蘭陽地區指揮部於日前出動CM33雲豹八輪甲車，首次行駛國道5號及雪山隧道，快速抵達中樞應援地點，彰顯跨區馳援能力，驗證部隊快速部署與臨戰應變能力。
第三作戰區說明，陸軍蘭陽地區指揮部於日前出動CM33裝步戰鬥車、CM23迫砲車及105榴砲車等裝備，依當前敵情想定及聯合作戰計畫實施兵力機動，驗證部隊快速部署與臨戰應變能力。
第三作戰區表示，演練開始後，官兵接獲命令立即完成登車，分沿多路前往預定戰術位置，其中一路CM33裝步戰鬥車依照作戰計畫展開機動部署，沿國道5號穿越雪山隧道口，快速抵達中樞應援地點，有效驗證部隊機動應變與調度能力，更同步考驗指揮、管制及通聯協調性。
第三作戰區提到，部隊抵達戰術位置後，官兵隨即展開戰備整備，針對車輛實施偽裝、建立通聯系統，並依任務完成防守兵力部署，模擬戰時防衛作戰情境。
第三作戰區指出，此次演練結合實際道路現況，全程採實兵、實裝方式，貼近實戰環境的操演，驗證部隊快速機動、指揮協調及臨場應變能力，尤其蘭陽作戰分區CM33裝步戰鬥車首次行駛國道5號及雪山隧道，彰顯跨區馳援能力，期以更有效、彈性的用兵方式，肆應未來各種突發狀況與敵情威脅。
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