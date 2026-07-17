中共18機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

蔣經國在日記留下許多歷史紀錄，其中包括了台海最後一場空戰，這場空戰不是大家長年以為的一一三空戰，而是一一一三空戰。 尼克森在1969年就任美國總統後，積極向北京示好，冷落台北，蔣經國在1969年11月8日日記寫下了，對於尼克森取消美國海軍巡弋台海的不滿心情，5天後，台海上空就爆發了兩岸已知的最後一場空戰，11月13日蔣經國在日記輕描淡寫留下紀錄，「匪機於今日16時20分，向我在海峽之巡邏機攻擊。」

2026-07-17 07:30