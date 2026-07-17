中國「海巡1630」夜闖金門限制水域 海巡巡防艇併航驅離
中國「海巡1630」公務船，16日趁夜航入金門限制水域，海巡署發現後立即派遣巡防艇併航監控，持續廣播要求離開；該船侵入約2小時10分鐘後，晚間10時54分駛離我方水域。
海巡署表示，金門巡防區16日晚間8時44分偵測到「海巡1630」，在料羅東南東方約5浬處，以航向230度、航速8節進入金門限制水域。
金門海巡隊隨即調派線上10083巡防艇前往，與中國公務船併航監控並廣播驅離，要求立即轉向離開。「海巡1630」晚間10時54分在沙溪堡西南方約4.4浬處駛出我方水域，持續向外航離。
海巡署指出，「海巡1630」隸屬中國交通運輸部海事局，這次以夜間航行方式進入金門水域。海巡署批評，中國持續變換灰色地帶侵擾手法，呼籲中方停止放任公務船以貼近水域邊界航行等方式，干擾金門周邊海上秩序。
海巡署統計，2026年至今，中國海警船已24次侵擾金門海域；後續將持續監控周邊船舶動態，遇有中國公務船進入限制水域，將立即派艇應處及驅離。
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