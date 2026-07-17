中國「海巡1630」夜闖金門限制水域 海巡巡防艇併航驅離

國民黨與民眾黨在立法院會聯手將「安樂死公投案」及「廢除非核政策公投案」逕付二讀。不過專家表示，細看草案內容發現，不僅包含所有的精神病人即身心障礙者，而且是由醫療人員親手執行，大致上跟荷蘭並無差別。而依據荷蘭的數據統計，在15至29歲的年輕族群中，因心理創傷或精神痛苦而執行安樂死的人數，5年內成長了6倍，委員會、醫師在這樣的情境下，也很難不被「情勒」。

2026-07-17 00:15