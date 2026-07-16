無人機反制系統三度驗收不合格 黃國昌點名顧立雄圖利綠友友別想卸責

創未來科技取得無人機反制系統標案，事後在交貨驗收及複驗接連不及格。民眾黨主席黃國昌今天表示，測試都無法符合作戰需求，怎麼可能做出有用的東西，民進黨政府竟然還給予第二次機會，根本就是在圖利綠友友，國防部長顧立雄別想卸責。

國民黨立委王鴻薇昨天指控，攸關不對稱作戰關鍵的陸軍「無人機反制系統」採購案，廠商創未來在交貨驗收及複驗接連不及格，她要求國防部立刻和創未來解約，並且追究相關人員失責。顧立雄今天受訪時回應，該案兩次複驗都不通過，國防部會依照合約計罰，並且沒收履約保證金、解除契約，不會支付任何合約價金。

黃國昌晚間在臉書發文表示，4年前中共無人機侵擾二膽島，國軍弟兄丟石頭驅離的影像畫面，相信許多人都還記憶猶新，民進黨對於無人機反制的輕忽，徹底打臉「無人機國家隊」的口號治國，國安高層為此召開「無人機防禦系統」研討會議，並且決議要籌獲無人機防禦系統。

黃國昌指出，包括創未來科技在內的4家公司，2022年9月、2023年3月兩次測試都未能符合作戰需求，國防部依舊在2023年4月量身打造6000萬元的「無人機反制系統委託研究案」，並且在該年7月與創未來簽約。可想而知，連測試都無法符合作戰需求，怎麼可能做出有用的東西。

黃國昌說，由於創未來科技遲遲未能完成改正，陸軍在2023年11月與其終止契約，不但無法取得反制系統，相關費用卻還是要支付，簡直把納稅人當冤大頭，後來在立法院審查預算時，就連民進黨立委都看不下去，國防部還急著替創未來護航，遮掩錯誤決策。

黃國昌表示，就連長期昏睡的監察院，後來也提案糾正國防部，除了提到有重大違失，甚至直指陸軍司令部有圖利之虞，然而面對如此離譜的劣質廠商，民進黨竟然還給予第二次機會，「2025年1月，創未來科技取得國防部9.8億元『無人機反制系統』標案。」

黃國昌指出，創未來科技為何還能取得標案，從2025年2月賴清德總統頒發「傑出資訊人才獎」給創未來董事長王毓駒，再到同年3月副總統蕭美琴出席創未來舉辦的活動，還有同年5月王毓駒受邀參加民進黨立委在立法院召開的國防應用座談會，理由已經非常清晰。

黃國昌說，接下來發生的事，大家也都知道了，2025年10月第一次驗收不合格，2026年5月第二次驗收0分，上周第三次驗收依舊未能通過，陸軍打算要和創未來科技啟動解約，「一間4年前就已經知道不符合作戰需求的公司，嚴重延宕國軍無人機反制系統建置，誰要負起責任？」

黃國昌表示，顧立雄今天被問題此案，竟然還想要撇清責任，「顧立雄難道忘了，2022年國安會議召開時，自己正是國安會秘書長，對於國安會議指示的決策成果可以毫無掌握？」還是創未來太大尾，所以即使知道他們很爛，當了國防部長後只能戴著鋼盔往前衝，讓綠友友繼續賺？