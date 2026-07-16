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無人機條例初審 賴瑞隆籲在野黨勿拖延採購案

中央社／ 高雄16日電

立法院今天併案審查政院版、藍白無人機條例草案。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，國防自主是台灣安全的基石，呼籲在野黨對國家與人民忠誠，別再拖延阻擋無人機採購案。

立法院經濟、外交及國防、財政3委員會今天召開聯席會議，併案審查政院版、藍白無人機條例草案，邀請國防部長顧立雄列席備詢。

賴瑞隆今天在臉書（Facebook）發文表示，今天他在經濟委員會針對國人高度關注、甚至中共也密切緊盯的「國防自主無人載具採購特別條例草案」，向顧立雄提出質詢。顧立雄表示，台灣發展無人載具是建構「不對稱戰力」的關鍵，對於台海防衛作戰具有重大效益，會堅定推動無人機建軍。

賴瑞隆指出，藍白兩黨提案要以年度預算編列的作法，可以藉由拖延預算審查的方式拖延軍事採購，配合「中共需要的彈性」，因此他強烈支持以特別預算來採購國防用的無人載具。

此外，國防部可透過釋出大量機會，讓國內業者能在訂單中持續「迭代創新」、增強實力，讓台灣產業打入「國際非紅供應鏈」，同時國軍也能獲取足夠的無人載具以確保台海和平；並避免中國無人機零件滲入，影響台灣出口國際的機會。

賴瑞隆說，面對中共的威脅與阻擾，朝野各界應共同支持行政院版本的特別預算與國防部的規劃，以確保台灣能以最有效率的方式建構堅強的無人載具防衛網，這才是忠於國家與人民。他呼籲在野黨別拖延阻擋無人機採購案。

此外，賴瑞隆今天也在臉書提到，17年前「2009高雄世運會」開幕，是他參與前高雄市長陳菊所帶領的市府團隊克服萬難、寫下輝煌歷史的起點。而當年的世運主場館，如今成為全國最具指標性的多功能場館，並帶來亮眼的演唱會商機。

賴瑞隆說，城市的發展是一場永不停歇的接力賽。17年來，他與市民齊心打拚，參與這座城市每一次的進步。面對決定高雄未來的關鍵時刻，他準備好接下引領前行的「關鍵第四棒」，帶領高雄用更自信、更強大的姿態邁向國際舞台。

無人機 賴瑞隆 國防部長

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