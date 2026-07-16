政院：特別預算推無人載具發展兼顧作戰時效 盼獲支持

行政院今天說，因應地緣政治變化，去風險化已是國際趨勢，無人機發展成為關鍵；目前國防部已規劃用特別預算方式集中資源推動無人載具發展，藉以顧及國軍作戰需求時效以及無人載具產業發展需求，盼朝野支持。

行政院於6月18日通過國防自主無人載具採購特別條例草案，編列所需經費上限為新台幣2100億元特別預算，從今年8月到民國120年底逐年籌獲國防自主無人載具，草案正在立法院初審程序中；立法院在野黨團也提出無人機條例草案，但採公務預算編列，而非編列特別預算。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，從華府智庫「大西洋理事會」今天公布的全球自由與繁榮指數、台灣近年經濟成長率、IMD競爭力年報、台灣的世界新聞自由指數2025年亞洲第一，相關數據可看出台灣的韌性與彈性都是最好的，也是全民共同努力成果，值得驕傲。

李慧芝說，為因應地緣政治變化，去風險化已是國際趨勢，無人機發展成關鍵、也為台灣帶來新一波的發展機會。

她表示，國防部已經因應實戰作戰需求，提出採購計劃，希望朝野共同支持現在正在立法院審議的院版無人機採購條例，透過國防部統籌，以特別預算的方式集中資源、加速推動，藉以兼顧國軍作戰需求時效以及國內無人載具產業發展的需求，讓台灣成為全球民主供應鏈的重要夥伴，持續讓台灣發展更好、更進步。